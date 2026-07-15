С началом полномасштабной войны и введением военного положения в Украине неоднократно меняли правила военного учета, прохождения ВЛК и мобилизации.

В частности, были обновлены нормы закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, а также внесены изменения в порядок проведения военно-врачебной экспертизы.

Но в быту до сих пор часто используют старое выражение “белый военный билет”.

Сейчас смотрят

Рассказываем на Фактах ICTV, что такое белый военный билет и какие правила действуют в 2026 году.

Белый военный билет: что это

Название “белый военный билет” появилось еще во времена СССР. Тогда гражданам, признанным полностью непригодными или непригодными к строевой службе по состоянию здоровья, выдавали военные билеты белого цвета. Именно отсюда и возникло это название.

Сегодня в Украине таких документов нет. Все военнообязанные получают одинаковый военный билет вне зависимости от состояния здоровья. Поэтому белый военный билет в Украине – это лишь бытовое выражение.

Что означает белый военный билет

Сейчас пригодность к военной службе определяет не цвет военного билета, а заключение ВЛК.

Комиссия проводит медицинское освидетельствование, изучает документы и принимает решение в соответствии с приказом Минобороны №402. Именно этот документ содержит список болезней, по которым и определяют пригодность к службе.

После реформы в 2024 году категорию “ограниченно пригодный” отменили. Теперь ВЛК применяет новые категории годности.

Освобождает ли от мобилизации белый военный билет в военное время

Во время войны решающее значение имеет заключение ВЛК. Если комиссия признает человека полностью непригодным к военной службе с исключением из военного учета, его не могут мобилизовать. В других случаях решение зависит от установленной категории годности и состояния здоровья.

Как выглядит белый военный билет в Украине

Никаких особых признаков у него нет. Отдельный документ белого цвета сегодня не выдается. Это обычный военный билет, в котором указано решение военно-врачебной комиссии.

Именно эта запись, а не внешний вид документа определяет правовой статус военнообязанного.

С конца 2025 года бумажные военно-учетные документы для большинства военнообязанных уже не оформляются. Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

По ее словам, после изменений, введенных постановлением Кабинета Министров №1644, основным подтверждением пребывания на военном учете стал электронный военно-учетный документ.

Его можно сформировать через приложение Резерв+, портал Дія или получить в ТЦК и СП.

В то же время бумажные документы оставили только для отдельных категорий граждан, в том числе состоящих на военном учете в СБУ или разведывательных органах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.