Сборная Украины возвращается в Киев из Швейцарии

Матч Швейцария — Украина в шестом туре Лиги наций УЕФА в элитном дивизионе, который запретил проводить 17 ноября главный врач кантона Роджер Харстролл, не состоится и 18 ноября.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что национальная команда в 10.45 по местному времени на двух автобусах отправилась в аэропорт Цюриха. А в 14.00 у сине-желтых запланирован чартерный рейс в Киев.

По прибытию в Борисполь все члены украинской делегации сдадут ПЦР-тесты в специально отведенном для этого помещении аэропорта.

На такой ноте сине-желтые завершат последний в этом году международный сбор.

В УАФ заявляли, что украинская сторона была готова к матчу со швейцарцами, ведь имела 13 здоровых футболистов согласно протоколу УЕФА, а также прилагала максимум усилий для того, чтобы игра состоялась 18 ноября. Ассоциация направила соответствующее письмо в УЕФА.

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17 ноября тесты трех футболистов сборной Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова показали положительный результат, а за день до матча на карантин ушли Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Евгений Макаренко.

Впоследствии врач швейцарского кантона Роджер Харстролл принял решение отправить сборную Украины на карантин. Швейцарская сторона предлагала украинцам привезти команду с другими исполнителями, но в УАФ заявили, что это невозможно по техническим причинам, ведь сборная U-21 17 ноября провела матч квалификации к Евро против Северной Ирландии, а команда U-20 комплектуется только под турниры.