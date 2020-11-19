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Факты / Спорт
Віталій Плахта |

У всей сборной Украины, летавшей в Швейцарию, не обнаружили коронавирус — УАФ

Члены сборной Украины и украинской делегации, выезжавшие на матч Лиги наций со Швейцарией, по прибытии в Киев сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола и добавила, что коронавирус не обнаружили также у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

Результаты тестов не сходятся

17 октября врач швейцарского кантона Люцерн принял решение о помещении сборной Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды — Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

При этом швейцарские власти отказались повторно протестировать членов украинской сборной и делегации, у которых были отрицательные результаты.

Читайте: Украина просит УЕФА не отменять матч со Швейцарией

По протоколу УЕФА, матч может состояться, если тесты показали отсутствие коронавируса у 13 игроков каждой команды, учитывая вратаря, отметили в УАФ.

Из-за решения швейцарских компетентных органов матч Швейцария — Украина был отменен.

УЕФА может присудить Украине техническое поражение, пишут СМИ.

Фото: УАФ

Источник: УАФ

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