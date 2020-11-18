Украинская ассоциация футбола просит Союз европейских футбольных ассоциаций не отменять матч Швейцария — Украины 18 ноября из-за Covid-19 у игроков украинской сборной.

Соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА.

— Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии. Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче в соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре.

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В списке сборной для участия в матче есть более 13 игроков, в том числе один вратарь.

— Мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождения протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче.

Перенос матча

Матч шестого тура Лиги наций в элитном дивизионе между Швейцарией и Украиной не состоится 17 ноября. Встречу перенесут из-за новых случаев инфицирования коронавирусом в лагере сборной Украины.

17 ноября стало известно, что положительные тесты сдали еще трое футболистов Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, а также физиотерапевт Иван Баштовой.

Источник: УАФ

Фото: УАФ