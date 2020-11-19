У всієї збірної України, яка літала до Швейцарії, не виявили коронавірус – УАФ

Члени збірної України та української делегації, які виїжджали на матч Ліги націй зі Швейцарією, після прибуття до Києва здали негативні тести на коронавірус.

Про це повідомила Українська асоціація футболу і додала, що коронавірус не виявлено також у футболістів Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.

Результати тестів не сходяться

17 жовтня лікар швейцарського кантону Люцерн ухвалив рішення про направлення збірної України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди – Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.

Водночас швейцарська влада відмовилася повторно протестувати членів української збірної та делегації, у яких були негативні результати.

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За протоколом УЄФА, матч може відбутися, якщо тести показали відсутність коронавірусу в 13 гравців кожної команди, враховуючи воротаря, зазначили в УАФ.

Через рішення швейцарських компетентних органів матч Швейцарія – Україна було скасовано.

УЄФА може присудити Україні технічну поразку, пишуть ЗМІ.

Фото: УАФ