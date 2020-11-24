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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Фанаты Десны разбили голову директору стадиона и выбросили его в мусорный бак

Ультрас черниговской Десны 24 ноября выбросили в мусорник новоназначенного и.о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко.

30 болельщиков Десны пришли к спортивному сооружению, вытащили из административного здания Овчаренко, разбили ему голову и “люстрировали”, выбросив в мусорный бак.

Причиной конфликта стала ситуация вокруг стадиона им. Гагарина, а точнее назначение Овчаренко, который ранее уже занимал эту должность. Болельщики убеждены, что мужчина хочет запретить клубу играть на арене после окончания сделки. При таких условиях клуб будет вынужден сменить прописку и заявить другую арену в качестве домашней.

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Сначала болельщики выражали свое недовольство относительно назначения мужчины в соцсетях, а потом решили высказаться лично. По словам фанатов, при предыдущем управлении стадионом сооружение было доведено до ужасного состояния.

Це приватна справа. Я ж не публічна людина. Що таке директор стадіону? Це нижче за каналізацію. Звільнився, та й…

Опубліковано Northblock Ультрас Десна Чернігів Понеділок, 23 листопада 2020 р.

После десяти туров украинской Премьер-лиги черниговская Десна занимает четвертое место, имея в активе 16 пунктов. В следующем туре команда на выезде встретится с Колосом из Ковалевки. Игра запланирована на 29 ноября.

Источник: Высокий Вал

Фото: Высокий Вал

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