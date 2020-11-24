24 ноября прошел матч между итальянским Ювентусом и венгерским Ференцварошем в рамках четвертого тура Лиги чемпионов в группе G.

Встреча состоялась в Турине, на стадионе Альянц Стадиум и закончилась со счетом 2:1.

Борьба между командами началась с первой минуты матча. Игрок венгерской команды Токмак Нгуен пробил со штрафной площадки, однако Войцех Щенсны сумел защитить ворота.

Для Ференцвароша опасный момент был на 14 минуте поединка: Пауло Дибала пробил по центру ворот, но Денешу Дибусу удалось ликвидировать опасность.

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Счет открыли гости. На 19 минуте Токмак Нгуен сделал удачный пас Миртлу Узуну, который подхватил его и закинул в ворота противника.

Ювентусу удалось отыграться на 35 минуте — Криштиану Роналду ударил по воротам венгерской команды, мяч просвистел рядом с голкипером и попал в правый нижний угол.

На дополнительных минутах Ювентусу удалось одержать победу: после безупречной навесной передачи, которую выполнил Куадрадо, Мората забил гол в ворота Ференцвароша.

Составы команд

Ювентус: Сандро, Артур, Бентанкур, Бернардески, Данилу, Лигт, Дибала, Куадрадо, Маккенни, Роналду, Щенсны.

Ференцварош: Сомалия, Блажич, Гайстер, Двали, Дибус, Зубков, Ловренчич, Нгуен, Узун, Фримпонг, Шигер.

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