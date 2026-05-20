После обвинений и угроз со стороны России Латвия вызвала временного поверенного РФ и вручила ему официальную ноту протеста.

Это связано с очередными заявлениями о якобы использовании Украиной латвийской территории для атак на РФ, пишет издание LSM.lv.

Почему Латвия вызвала российского дипломата

Отмечается, что в МИД Латвии вызвали временного поверенного России и выразили ему категорический протест в связи с заявлением российской СВР, “что было основано на лживых заявлениях, которые в очередной раз звучали от России”.

Дипломату сообщили, что Рига неоднократно отмечала и публично, и через дипломатические каналы, что не давала разрешения использовать свое воздушное пространство и территорию для нанесения ударов по территории России, однако российская сторона продолжает повторять фейковую информацию и прибегает к эскалирующим заявлениям.

– Россия уже несколько недель выражает полную ложь о том, что страны Балтии и Финляндия предоставляют свое воздушное пространство для украинских атак. Это неправда, – отметила министр иностранных дел Литвы Байба Браже.

Напомним, в МИДе отреагировали на обвинения Украины в подготовке атак против России с территории Латвии. Украинские дипломаты называют российские утверждения очередной дезинформационной кампанией.

