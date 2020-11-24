PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте: Лига Европы-2020/21: календарь и результаты матчей

В текущем сезоне Украина в турнире представлена ​​двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которое пробилось в групповой этап ЛЧ через квалификацию.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.

Групповой этап

Группа А

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария 3 3 0 0 12 3 9
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико 3 1 1 1 4 7 4
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Локомотив 3 0 2 1 4 5 2
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Зальцбург 3 0 1 2 6 11 1
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетико _:_ Локомотив
22:00 Бавария 4:0 Атлетико 22:00 Бавария _:_ Зальцбург
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Локомотив 1:2 Бавария 19:55 Локомотив _:_ Зальцбург
22:00 Атлетико 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетико _:_ Бавария
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Локомотив 1:1 Атлетико 22:00 Бавария _:_ Локомотив
22:00 Зальцбург 2:6 Бавария 22:00 Зальцбург _:_ Атлетико

Группа В

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия Менхенгладбах 3 1 2 0 10 4 5
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейШахтер 3 1 1 1 3 8 4
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид 3 1 1 1 7 7 4
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Интер 3 0 2 1 4 5 2
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Реал 2:3 Шахтер 19:55 Боруссия М _:_ Шахтер
22:00 Интер 2:2 Боруссия М 22:00 Интер _:_ Реал
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Шахтер 0:0 Интер 19:55 Шахтер _:_ Реал
22:00 Боруссия М 2:2 Реал 22:00 Боруссия М _:_ Интер
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Шахтер 0:6 Боруссия М 22:00 Интер _:_ Шахтер
22:00 Реал 3:2 Интер 22:00 Реал _:_ Боруссия М

Группа С

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити 3 3 0 0 9 1 9
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Порту 3 2 0 1 6 3 6
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Олимпиакос Пирей 3 1 0 2 1 5 3
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Марсель 3 0 0 3 0 7 0
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Олимпиакос 1:0 Марсель 19:55 Олимпиакос _:_ Манчестер Сити
22:00 Манчестер Сити 3:1 Порту 22:00 Марсель _:_ Порту
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сити 22:00 Марсель _:_ Олимпиакос
22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту _:_ Манчестер Сити
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос 22:00 Манчестер Сити _:_ Марсель
22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос _:_ Порту

Группа D

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ливерпуль 3 3 0 0 8 0 9
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аякс 3 1 1 1 4 4 4
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Аталанта 3 1 1 1 6 7 4
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Мидтьюлланн 3 0 0 3 1 8 0
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Аякс 0:1 Ливерпуль 22:00 Аякс _:_ Мидтьюлланн
22:00 Мидтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ливерпуль _:_ Аталанта
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ливерпуль _:_ Аякс
22:00 Ливерпуль 2:0 Мидтьюлланн 22:00 Аталанта _:_ Мидтьюлланн
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Аталанта 0:5 Ливерпуль 19:55 Аякс _:_ Аталанта
22:00 Мидтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мидтьюлланн _:_ Ливерпуль

Группа Е

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси 3 2 1 0 7 0 7
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Севилья 3 2 1 0 4 2 7
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Краснодар 3 0 1 2 3 8 1
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ренн 3 0 1 2 1 5 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар _:_ Севилья
22:00 Челси 0:0 Севилья 19:55 Ренн _:_ Челси
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Краснодар 0:4 Челси 22:00 Краснодар _:_ Ренн
22:00 Севилья 1:0 Ренн 22:00 Севилья _:_ Челси
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Севилья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн _:_ Севилья
22:00 Челси 3:0 Ренн 22:00 Челси _:_ Краснодар

Группа F

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия Дортмунд 3 2 0 1 6 3 6
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЛацио 3 1 2 0 5 3 5
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Брюгге 3 1 1 1 3 5 4
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Зенит 3 0 1 2 2 5 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Зенит 1:2 Брюгге 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге
22:00 Лацио 3:1 Боруссия Д 22:00 Лацио _:_ Зенит
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Боруссия Д 2:0 Зенит 22:00 Боруссия Д _:_ Лацио
22:00 Брюгге 1:1 Лацио 22:00 Брюгге _:_ Зенит
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Зенит 1:1 Лацио 19:55 Зенит _:_ Боруссия Д
22:00 Брюгге 0:3 Боруссия Д 19:55 Лацио _:_ Брюгге

Группа G

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Барселона 3 3 0 0 9 2 9
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЮвентус 3 2 0 1 6 3 6
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Динамо Киев 3 0 1 2 3 6 1
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ференцварош 3 0 1 2 4 11 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Барселона
22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус _:_ Ференцварош
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош _:_ Барселона
22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус _:_ Динамо
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона _:_ Ювентус
22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Ференцварош

Группа H

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 8 3 6
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейРБ Лейпциг 3 2 0 1 4 6 6
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей ПСЖ 3 1 0 2 4 4 3
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Башакшехир 3 1 0 2 2 5 3
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 РБ Лейпциг 2:0 Башакшехир 22:00 МЮ _:_ Башакшехир
22:00 ПСЖ 1:2 МЮ 22:00 ПСЖ _:_ РБ Лейпциг
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Башакшехир 0:2 ПСЖ 19:55 Башакшехир _:_ РБ Лейпциг
22:00 МЮ 5:0 РБ Лейпциг 22:00 МЮ _:_ ПСЖ
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Башакшехир 2:1 МЮ 22:00 ПСЖ _:_ Башакшехир
22:00 РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ 22:00 РБ Лейпциг _:_ МЮ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка