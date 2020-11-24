Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

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В текущем сезоне Украина в турнире представлена ​​двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которое пробилось в групповой этап ЛЧ через квалификацию.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.

Групповой этап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Бавария 3 3 0 0 12 3 9 2. Атлетико 3 1 1 1 4 7 4 3. Локомотив 3 0 2 1 4 5 2 4. Зальцбург 3 0 1 2 6 11 1

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетико _:_ Локомотив 22:00 Бавария 4:0 Атлетико 22:00 Бавария _:_ Зальцбург 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Локомотив 1:2 Бавария 19:55 Локомотив _:_ Зальцбург 22:00 Атлетико 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетико _:_ Бавария 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Локомотив 1:1 Атлетико 22:00 Бавария _:_ Локомотив 22:00 Зальцбург 2:6 Бавария 22:00 Зальцбург _:_ Атлетико

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Боруссия Менхенгладбах 3 1 2 0 10 4 5 2. Шахтер 3 1 1 1 3 8 4 3. Реал Мадрид 3 1 1 1 7 7 4 4. Интер 3 0 2 1 4 5 2

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Реал 2:3 Шахтер 19:55 Боруссия М _:_ Шахтер 22:00 Интер 2:2 Боруссия М 22:00 Интер _:_ Реал 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Шахтер 0:0 Интер 19:55 Шахтер _:_ Реал 22:00 Боруссия М 2:2 Реал 22:00 Боруссия М _:_ Интер 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Шахтер 0:6 Боруссия М 22:00 Интер _:_ Шахтер 22:00 Реал 3:2 Интер 22:00 Реал _:_ Боруссия М

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Сити 3 3 0 0 9 1 9 2. Порту 3 2 0 1 6 3 6 3. Олимпиакос Пирей 3 1 0 2 1 5 3 4. Марсель 3 0 0 3 0 7 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Олимпиакос 1:0 Марсель 19:55 Олимпиакос _:_ Манчестер Сити 22:00 Манчестер Сити 3:1 Порту 22:00 Марсель _:_ Порту 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сити 22:00 Марсель _:_ Олимпиакос 22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту _:_ Манчестер Сити 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос 22:00 Манчестер Сити _:_ Марсель 22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос _:_ Порту

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Ливерпуль 3 3 0 0 8 0 9 2. Аякс 3 1 1 1 4 4 4 3. Аталанта 3 1 1 1 6 7 4 4. Мидтьюлланн 3 0 0 3 1 8 0

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Аякс 0:1 Ливерпуль 22:00 Аякс _:_ Мидтьюлланн 22:00 Мидтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ливерпуль _:_ Аталанта 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ливерпуль _:_ Аякс 22:00 Ливерпуль 2:0 Мидтьюлланн 22:00 Аталанта _:_ Мидтьюлланн 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Аталанта 0:5 Ливерпуль 19:55 Аякс _:_ Аталанта 22:00 Мидтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мидтьюлланн _:_ Ливерпуль

Группа Е

№ Команда И П Н П З П О 1. Челси 3 2 1 0 7 0 7 2. Севилья 3 2 1 0 4 2 7 3. Краснодар 3 0 1 2 3 8 1 4. Ренн 3 0 1 2 1 5 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар _:_ Севилья 22:00 Челси 0:0 Севилья 19:55 Ренн _:_ Челси 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 19:55 Краснодар 0:4 Челси 22:00 Краснодар _:_ Ренн 22:00 Севилья 1:0 Ренн 22:00 Севилья _:_ Челси 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Севилья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн _:_ Севилья 22:00 Челси 3:0 Ренн 22:00 Челси _:_ Краснодар

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Боруссия Дортмунд 3 2 0 1 6 3 6 2. Лацио 3 1 2 0 5 3 5 3. Брюгге 3 1 1 1 3 5 4 4. Зенит 3 0 1 2 2 5 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Зенит 1:2 Брюгге 22:00 Боруссия Д _:_ Брюгге 22:00 Лацио 3:1 Боруссия Д 22:00 Лацио _:_ Зенит 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Боруссия Д 2:0 Зенит 22:00 Боруссия Д _:_ Лацио 22:00 Брюгге 1:1 Лацио 22:00 Брюгге _:_ Зенит 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 19:55 Зенит 1:1 Лацио 19:55 Зенит _:_ Боруссия Д 22:00 Брюгге 0:3 Боруссия Д 19:55 Лацио _:_ Брюгге

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Барселона 3 3 0 0 9 2 9 2. Ювентус 3 2 0 1 6 3 6 3. Динамо Киев 3 0 1 2 3 6 1 4. Ференцварош 3 0 1 2 4 11 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Барселона 22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус _:_ Ференцварош 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош _:_ Барселона 22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус _:_ Динамо 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона _:_ Ювентус 22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Ференцварош

Группа H

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 8 3 6 2. РБ Лейпциг 3 2 0 1 4 6 6 3. ПСЖ 3 1 0 2 4 4 3 4. Башакшехир 3 1 0 2 2 5 3