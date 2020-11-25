Боруссия М — Шахтер — 4:0

Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведи, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херманн, 69), Штиндль (Бенеш, 81), Тюрам(Траоре, 84), Эмболо (Плеа, 69).

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Тете, Марлос (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернанду, 59), Мораес.

Голы: Штиндль, 17 (пен.) Ельведи, 34 Эмболо 45+1 Вендт, 77

Менхенгладбахская Боруссия принимала донецкий Шахтер в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Менхенгладбахе на стадионе Боруссия Парк и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

На 16-й минуте матча главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр назначил в ворота горняков пенальти за фол в собственной штрафной Сергея Кривцова. Пенальти успешно реализовал хавбек менхенгладбахцев Ларс Штиндль.

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Удвоил счет защитник жеребят Нико Ельверди после розыгрыша углового. В компенсированное арбитром время к первому тайму до разгромного счет довел Брель Эмболо.

Финальную точку в матче поставил защитник хозяев Оскар Вендт на 77-й минуте. Горняки упорно шли на ворота в последние десять минут, чтобы забить хотя бы гол престижа, но мяч так и не поразил сетку ворот голкипера немецкой команды Зоммера.

После четвертого тура Боруссия набрала восемь очков и занимает первое место в квартете B, у Шахтера четыре пункта.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Боруссия М — Шахтер, где собрали все самые интересные моменты встречи на Боруссия Парк.