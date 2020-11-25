Боруссия Менхенгладбах и Шахтер Донецк сойдутся 25 ноября на стадионе Боруссия Парк в Менхенгладбахе в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет вторая очная встреча — меньше месяца назад в Киеве подопечные Марко Розе нанесли разгромное поражение донецкой команде со счетом 0:6.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марко Розе. На победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 1.58. Успех украинского клуба оценивают в 5.30. Ничейный результат встречи — 4.70.

Встреча в Менхенгладбахе доверили турецкой бригаде арбитров во главе с рефери Джюнейтом Чакыром. Ему будут помогать соотечественники: Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр матча — Халил Мелер. Арбитры VAR — Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

Текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия Менхенгладбах — Шахтер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.55.