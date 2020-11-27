Майк Тайсон съел “ухо Роя Джонса” на День благодарения

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон накануне боя с Роем Джонсом решил попугать своего соперника.

В YouTube появился ролик, где Железный Майк сидит за одним столом с детьми на День благодарения и предлагает им праздничную индейку.

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Однако вместо запеченной птицы на тарелке оказывается торт, напоминающий голову будущего соперника Тайсона Роя Джонсона.

Со словами, что его любимой частью является ухо, американский боксер отрезает себе кусочек и съедает.

Видео является отсылкой к поединку 1997 года, в котором встречались Тайсон и его соотечественник Эвандер Холифилд. Во время того боя в Лас-Вегасе Тайсон откусил часть уха своего соперника, за что его сразу же дисквалифицировали.

Бой Тайсон — Джонс

Легенды мирового бокса встретятся во время выставочного поединка, который состоится 29 ноября около 4.00 по киевскому времени. Бой пройдет на арене Стейплс-центр в Лос-Анджелесе.

Из-за возраста боксеров были изменены некоторые правила. Поединок продлится максимум восемь раундов, каждый из которых будет составлять две минуты вместо традиционных трех. Боксеры сразятся без защитных шлемов.

WBC для победителя боя изготовила специальный пояс Black Lives Matter.