Украинская теннисистка Янчук родила от легионера Динамо Родригеса

Украинская теннисистка Ольга Янчук и футболист киевского Динамо Жерсон Родригес стали родителями.

О рождении сына спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Мальчик родился весом 3,6 кг и ростом — 53 см.

— Лучший день в жизни, — подписала снимок Янчук, тегнув футболиста бело-синих.

Для Янчук это первый ребенок, а вот у футболиста сборной Люксембурга уже есть сын от предыдущих отношений. Мальчику скоро исполнится два года.

О беременности украинки стало известно недавно. После матча группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и туринским Ювентусом Ольга поделилась снимком, на котором заметен округлый живот.

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Об отношениях пары стало известно летом 2020 года. Девушка рассказала, что их познакомили общие друзья почти сразу после того, как Жерсон подписал контракт с киевским Динамо.

В рейтинге WTA Янчук занимает 704 место, что является 17 показателем среди украинок. В текущем сезоне Родригес провел 14 матчей, в которых отличился четыре раза и отдал одну результативную передачу.

Гимнастка Анна Бессонова стала мамой

В ноябре стало известно, что двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова родила первенца. У 36-летней спортсменки родился сын.

Радостной новостью Анна поделилась в соцсети Instagram со своими подписчиками, опубликовав снимок, где она держит ножку ребенка.