Чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весовых категориях Аманда Нуньес поделилась в Instagram снимками с откровенной фотосессии со своей беременной партнершей Ниной Ансарофф.
На фотографиях, которые опубликовала бразильская боец ММА, Ансарофф обнажила живот, а на одном из фото Нуньес прикрывает ее грудь рукой.
— Мы очень рады этому следующем шагу в нашей жизни, — подписала снимки 32-летняя спортсменка.
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О свадьбе Нуньес и Ансарофф, которая тоже является бойцом ММА, стало известно в августе 2018 года. Именно тогда девушки объявили о помолвке, выложив снимок в социальной сети Instagram с обручальным кольцом.
В марте стало известно, что пара ожидает появление первенца в сентябре 2020 года. Спортсменки также признались, что это будет дочь.
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Свой последний бой Нуньес провела 12 мая во Рио-де-Жанейро на турнире UFC 224. Это был третий защиту титула, который Нуньес сохранила, преодолев техническим нокаутом Ракель Пеннингтон.
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