Чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весовых категориях Аманда Нуньес поделилась в Instagram снимками с откровенной фотосессии со своей беременной партнершей Ниной Ансарофф.

На фотографиях, которые опубликовала бразильская боец ММА, Ансарофф обнажила живот, а на одном из фото Нуньес прикрывает ее грудь рукой.

— Мы очень рады этому следующем шагу в нашей жизни, — подписала снимки 32-летняя спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amanda Nunes (@amanda_leoa) 8 Сен 2020 в 6:59 PDT

О свадьбе Нуньес и Ансарофф, которая тоже является бойцом ММА, стало известно в августе 2018 года. Именно тогда девушки объявили о помолвке, выложив снимок в социальной сети Instagram с обручальным кольцом.

В марте стало известно, что пара ожидает появление первенца в сентябре 2020 года. Спортсменки также признались, что это будет дочь.

Читайте: С коктейлями и самокруткой: МакГрегор показал видео с отдыха на пляже

Свой последний бой Нуньес провела 12 мая во Рио-де-Жанейро на турнире UFC 224. Это был третий защиту титула, который Нуньес сохранила, преодолев техническим нокаутом Ракель Пеннингтон.

Боец UFC Андраде вышла замуж девушкой-биологом

В феврале 2019 боец UFC Джессика Андраде женилась на своей подруге-биологе Фернанде Гомес. Свадьба пары прошла в штате Невада в Лас-Вегасе.

Фернанда сделала предложение Джессике после ее поражения в бою с Йоанной Енджейчик.