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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Догнал Шумахера: Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1

Британский автомобильный гонщик Льюис Хэмилтон стал семикратным победителем чемпионата мира по автогонкам Формула-1. 14-й этап соревнований проходил в столице Турции, Стамбуле.

В общем рейтинге у спортсмена 307 очков — это гарантирует ему титул чемпиона в этом сезоне.

Пилот входит в состав команды Mercedes. Это десятая победа Хэмилтона в сезоне и 94-я в профессиональной карьере. По количеству титулов он догнал немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

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Календарь Гран-при на 2021 год

Организаторы чемпионата по кольцевым гонкам Формула-1 обнародовали календарь соревнований на 2021 год. Известно, что в следующем году Гран-при пройдет в 23 этапа.

Где организуют четвертый тур, пока неизвестно, ведь Вьетнам отказался от участия. Также календарь предусматривает ночные гонки в Гран-при Саудовской Аравии.

Фото: Dreamstime

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