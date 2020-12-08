Динамо — Ференцварош — 1:0

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 90+2), Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Цыганков (Леднев, 86), Гармаш (Шепелев, 70), Вербич (Родригеш, 86).

Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Г. Ловренчич (Ботка, 80), Сомалиа, Харатин (Изаэл, 74), Ляйдуни, Зубков (Мак, 80), Узуни (Батурина, 74), Нгуэн (Боли, 86).

Голы: Попов, 60

Киевское Динамо принимало венгерский Ференцварош в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Первый тайм встречи прошел без голов и практически без моментов. Вторую половину матча футболисты обеих команд начали значительно активнее. Сначала Зубков отпасовал на Нгуена в штрафную, но его удар парировал Бущан, а на добивании выручил Миколенко.

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Ответ хозяев не заставил себя ждать. Бело-синие заработали перспективный штрафной, который исполнил Де Пена, навесив в штрафную на Дениса Попова, который головой отправил круглого в сетку ворот Дибуша.

Подопечные Реброва, разыграв мяч в центре, пытались быстро сравнить, но Бушан в прыжке спас свои ворота после опасного удара Узани.

Возможность отличиться в матче имел Зубков, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

Победа позволила подопечным Мирчи Луческу набрать четыре очка и финишировать на третьем месте в квартете G, которое дает право на еврокубковую весну в Лиге Европы.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо Киев — Ференцварош, где собрали все самые интересные моменты встречи.