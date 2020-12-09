Настал день матча Интер — Шахтер в шестом туре Лиги чемпионов.

Игра на Сан-Сиро начнется 9 декабря в 22.00. За текстовой трансляцией можно следить в этом материале.

У всех команд в группе B есть шанс

Сейчас Боруссия из Менхенгладбаха возглавляет группу, имея 8 очков, затем идут Шахтер и Реал, в активе которых 7 очков у каждой, а Интер — последний с 5 очками.

Все четыре команды имеют шанс пройти в следующий раунд, так же, как и все четыре рискуют вылететь.

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Потери Интера

Видаль из-за травмы бедра не сыграет против Шахтера, заявил на пресс-конференции Антонио Конте.

— Он недоступен. Рисковать им значило бы подвергать Видаля на получение большей травмы, и мы не можем этого допустить. Ситуация в полузащите не самая лучшая, — сказал тренер.

Потери Шахтера

Луиш Каштру не сможет рассчитывать на Фернандо и Мораеса — оба получили травмы. Вместе с тем в обойму горняков вернулся Дентиньо.

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