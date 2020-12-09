Донецкий Шахтер в среду, 9 декабря, проведет матч в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Сан-Сиро в Милане сыграют против итальянского Интера. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Антонио Конте. На победу Интера принимают ставки с коэффициентом 1.27. Успех горняков оценивают в 12.0. Ничейный результат встречи — 6.10.

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На то, что нерадзурри первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.28, а на подопечных Луиша Каштру — 3.65.

Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности четвертого рефери исполнит Раде Обренович. Арбитры VAR: Павел Гиль (Польша) и Юре Прапротник (Словения).

Это будет пятая официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве во втором туре текущего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов и разошлись ничьей со счетом 0:0.

В другом матче лидер квартета В мадридский Реал примет дома мёнхенгладбахскую Боруссию. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar