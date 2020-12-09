Настав день матчу Інтер – Шахтар у шостому турі Ліги чемпіонів.

Гра на Сан-Сіро розпочнеться 9 грудня о 22.00. За текстовою трансляцією можна слідкувати у цьому матеріалі.

Усі команди в групі B мають шанс

Нині Боруссія з Менхенгладбаха очолює групу, маючи 8 очок, потім йдуть Шахтар і Реал, в активі яких 7 очок у кожної, а Інтер – останній з 5 очками.

Усі чотири команди мають шанс пройти до наступного раунду, так само, як і всі чотири ризикують вилетіти.

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Втрати Інтера

Відаль через травму стегна не гратиме проти Шахтаря, заявив на прес-конференції Антоніо Конте.

– Він недоступний. Ризикувати ним означало б наражати Відаля на отримання більшої травми, і ми не можемо цього допустити. Ситуація в півзахисті не найкраща, – сказав тренер.

Втрати Шахтаря

Луїш Каштру не зможе розраховувати на Фернандо та Мораеса – обидва отримали травми. Водночас до обойми гірників повернувся Дентіньо.

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