Фильмы про футбол — топ-10 фильмов о футболе

Ежегодно 10 декабря в мире традиционно отмечают Всемирный день футбола. Праздник был учрежден после соответствующего решения ООН, чтобы отдать дань этому виду спорта, который обожают миллионы людей во всем мире.

Первое упоминание о футболе как “об игре в мяч ногами” историки нашли в китайских источниках, датируемых еще до нашей эры. Однако во всем мире родиной футбола принято считать Англию.

Факты ICTV решили собрать топ-10 фильмов о футболе, которые подарили поклонникам этого вида спорта кинематографисты.

Хулиганы

Пожалуй, один из самых крутых фильмов о футбольных фанатах, без которых трудно представить саму игру. В центре сюжета студент факультета журналистики Мэтт Бакнер, которого отчислили из Гарварда за преступление, которого он не совершал.

Мэтт собрал свои вещи и отправился в Лондон к своей сестре Шэннон. Ее муж Стив знакомит Мэтта с младшим братом Питом, который является футбольным хулиганом. С этого момента он погружается в жизнь футбольных фанатов, попадает в одну из фирм Вест Хэма и узнает, что такое “околофутбол”.

Фильм о брутальных парнях, которые сражались за свой футбольный клуб, сняла 30-летняя американская сценаристка и режиссер, а главные роли исполнили Элайджа Вуд и Чарли Ханнэм.

2005, США, Великобритания

Режиссер : Лекси Александр

: Лекси Александр Рейтинг IMDb: 7,5

Пеле: Рождение Легенды

С первых же кадров лента демонстрирует, насколько важен футбол в Бразилии и как его там воспринимают. События фильма охватывают детство легендарного футболиста Пеле вплоть до победы на чемпионате мира в Швеции, когда бразильцу был 17 лет.

Картина душевно передает дух бразильского и мирового футбола тех лет — в частности, благодаря хроникам реальных матчей того времени. В одной из сцен появился настоящий Пеле.

В этой работе вы не встретите звезд Голливуда, разве что в эпизодах Винсента Д’Онофрио и Колма Мини, но преуменьшать работу других актеров не стоит, ведь они справились на отлично. Заслуживает внимания и природа Бразилии — в ленте в изобилии можно увидеть и фавел, и богатых кварталов Рио, и джунглей, и океанского побережья.

2016 США

Режиссеры : Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист

: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист Рейтинг IMDb: 7,2

Юнайтед: Мюнхенская трагедия

Многие футбольные фанаты знают о Мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года, в которой погибло восемь ключевых игроков звездного состава Манчестер Юнайтед. Этот состав называли малышами Басби (средний возраст игроков был 21 год), и они крушили на своем пути соперников.

Лента максимально точно воспроизводит ход тех событий. Зрителю остается только наблюдать за тем, что происходит глазами легендарного Бобби Чарльтона, которому удалось выжить в той трагедии. Сама катастрофа является лишь завязкой сюжета. Фильм рассказывает, как манкунианцам удалось перевернуть одну из самых тяжелых страниц в своей истории и сохранить клуб.

Главную роль в картине исполнили Дэвид Теннант (Гарри Поттер и Кубок огня, Две королевы), Джек О’Коннелл (Несломленный, Денежная ловушка) и Сэм Клафлин (Пираты Карибского моря 4, Голодные игры 1/2).

2011, Великобритания

Режиссер : Джеймс Стронг

: Джеймс Стронг Рейтинг IMDb: 7,4

Проклятый Юнайтед

Это экранизация книги о Брайане Клафе — одном из самых успешных и одиозных тренеров в истории Англии. Он возглавлял Лидс Юнайтед лишь 44 дня, а до прихода в клуб неоднократно критиковал его игру и бывшего тренера. Простить футболисты ему этого так и не смогли.

Футбола как такового в фильме немного, но режиссер демонстрирует сокровенные уголки внутри футбольной кухни. Тонкости взаимоотношений в команде и вокруг нее, психология футболистов передана тщательно и увлекательно. Все это пропитано английским колоритом и дождевой атмосферой Туманного Альбиона.

Роль Брайана Клафа доверили сыграть британскому актеру Майклу Шину (Королева, Фрост против Никсона), а его помощника Тимоти Споллу (Король говорит!, Гарри Поттер, Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит).

2009, Великобритания

Режиссер : Том Хупер

: Том Хупер Рейтинг IMDb: 7,5

Гол!

Первый фильм из трилогии о Сантьяго Муньесе — сыне мексиканского садовника из Лос-Анджелеса, который мечтает стать профессиональным футболистом. Однажды его игру заметил бывший футболист Глен Фой, который приехал в США навестить дочь. Глен обещает парню просмотр в Ньюкасл Юнайтед, тот начинает собирать деньги на поездку, которые потом тратит его отец.

На долю Сантьяго выпадет немало трудностей, но он прилетит в Ньюкасл, чтобы в будущем стать игроком сорок.

Ленту дополняют великолепные саундтреки, которые знакомы фанатам симулятора FIFA. Также в камео появляются такие звезды, как Зидан, Бекхэм, Рауль и другие.

В дальнейшем выйдут еще две ленты, как продолжение этого фильма, но они, как часто бывает, оказались очень слабыми. Главную роль в картине исполнил мексиканский актер Куно Беккер.

2005, США, Великобритания

Режиссер : Дэнни Кэннон

: Дэнни Кэннон Рейтинг IMDb: 6,7

Класс 92

Эта документальная лента рассказывает историю шести выпускников футбольной академии Манчестер Юнайтед, которые впоследствии стали иконами своего клуба и завоевали для него все возможные титулы.

Первоначально фильм адресовали болельщикам красных дьяволов, но работу оценили не только они. Класс 92 — основательный и остроумный, без чрезмерного клише о золотой эре английского футбола и мужской дружбе.

В главных ролях: Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ник Батт, Фил и Гарри Невиллы.

2013, Великобритания

Режиссеры : Бен Тернер, Гейб Тернер

: Бен Тернер, Гейб Тернер Рейтинг IMDb: 8,0

Заставь нас мечтать

Документальная лента о превратностях футбольной карьеры Стивена Джеррарда, одного из лучших игроков в истории футбольного клуба Ливерпуль.

Лента рассказывает о Стиви Джи и его личной миссии поднять легендарный клуб на вершину. Именно эта верность клубу сделала его имя культовым среди фанатов красных, но положила на плечи большой груз ответственности. Популярность приходит и уходит, не оставляя абсолютно никакого следа. Нужно приложить титанические усилия, чтобы ее удержать.

Главные роли в картине исполнили Стивен Джеррард, Майкл Оуэн, Стив Брюс, Джейми Каррагер, Кенни Данглиш.

2018, Великобритания

Режиссер : Сэм Блэр

: Сэм Блэр Рейтинг IMDb: 8,1

Цена победы

В центре сюжета Гордон МакЛейд — тренер небольшого шотландского футбольного клуба, который хочет спасти клуб от переезда в Ирландию, что хочет сделать новый американский владелец. Для этого он решает принять участие в Кубке Шотландии и ставит целью завоевать национальный трофей.

Помочь команде достичь успеха готов легендарный нападающий, который имеет проблемы с алкоголем и непростые отношения с болельщиками, а еще является зятем главного тренера. Однако личная неприязнь мешает их сотрудничеству.

Главную роль в картине исполнил обладатель премий Оскар, Золотой глобус и BAFTA Роберт Дюваль.

2000, США, Великобритания

Режиссер : Майкл Корренте

: Майкл Корренте Рейтинг IMDb: 6,3

Бегство к победе

События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных на территории Франции. Группа западных военнопленных под руководством капитана британской армии Джона Колби, который когда-то играл за Вест Хэм Юнайтед, должны сыграть выставочный матч против немецкой команды надзирателей.

В перерыве матча капитан команды пытается организовать побег с помощью сил Сопротивления. Однако военнопленные отказываются бежать, потому что хотят победить немцев на поле.

В съемках фильма приняли участие футболисты Бобби Мур и Пеле, а главные роли исполнили молодые Майкл Кейн и Сильвестр Сталлоне.

1981, США

Режиссер : Джон Хьюстон

: Джон Хьюстон Рейтинг IMDb: 6,7

Играй, как Бекхэм

Главной целью ленты было сломать гендерные и расовые стереотипы в футболе. Романтическая комедия рассказывает о двух молодых девушек, которые увлекаются футболом.

Одна из главных героинь Джесс — родом из Пенджаба, ее семья хочет, чтобы она стала юристом, но девушка играет в свободное время в лондонском парке в футбол и мечтает о карьере профессиональной футболистки. На одной из тренировок она знакомится с Джулз, и та приглашает ее поиграть в женской футбольной команде.

Одну из главных ролей исполнила Кира Найтли, для которой этот фильм стал первым, получившим широкую известность. Сам Дэвид Бекхэм появляется в ленте лишь на несколько секунд.

Несмотря на возможный скепсис относительно ленты, она в свое время поездила по значительным кинофестивалям (Локарно, Лондон, Сидней) и была номинирована на Золотой глобус и BAFTA.

2002, Великобритания, Германия

Режиссер : Гуриндер Чадха

: Гуриндер Чадха Рейтинг IMDb: 6,6

Также Факты ICTV предлагают подборку пяти матчей, с переломными моментами, которые заставляли плакать от счастья одних фанатов и смаковать горечь поражения других.

Фото: IMDb