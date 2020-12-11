Букмекеры активно принимают ставки на бой в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO, британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне на SSE Arena Wembley.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1.10. Тогда как успех болгарина Пулева оценивается котировкам 7.00. На ничью дают — 29.0.

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Начало боя Энтони Джошуа — Кубрат Пулев запланирован не ранее 23.30 по киевскому времени.

Для Энтони это будет первая защита поясов после реванша с Энди Руисом. Что касается Кубрата, то он после травмы вернулся на ринг и одержал три победы, после чего стал обязательным претендентом на титул.

На счету 31-летнего Джошуа 24 боя, в которых он потерпел одной поражение. 39-летний Пулев провел 29 поединков и тоже потерпел одно поражение — в 2014 году нокаутом проиграл Владимиру Кличко.

Бой Джошуа — Пулев переносился уже дважды. Впервые боксеры должны были выйти в ринг еще в октябре 2017 года, но бой отменили из-за травмы болгарина. Во второй раз его планировали на июнь 2020 года, но помешала эпидемия коронавируса.

Фото: Boxing Scene