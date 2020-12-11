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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Прошла любовь? Одна из самых красивых пар украинского спорта распалась

Защитник киевского Динамо Денис Попов и дзюдоистка Дарья Белодед, скорее всего, разошлись спустя менее чем два месяца после подтверждения своего романа.

Пара отписалась друг от друга в соцсети Instagram. Также футболист больше не публикует романтические комментарии под снимками девушки в сети.

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В августе чемпион мира по футболу U-20 в компании дзюдоистки посетил премьеру документального фильма о Дарье.

Дарья Белодед и Денис Попов

Фото: Jetsetter

Также Попов и Белодед вместе посетили матч Лиги наций УЕФА между Украиной и Швейцарией. После чего Денис не раз признавался в любви девушке в соцсетях, на которые красавица отвечала взаимностью.

Звездная украинская пара разошлась: Белодед и Попов отписались друг от друга в Instagram

Влюбленные вместе отпраздновали 20-летие дзюдоистки и с удовольствием рассказывали в интервью о своем знакомстве.

Динамо вышло в 1/16 финала Лиги Европы

Денис Попов стал автором единственного забитого гола в ворота венгерского Ференцвароша в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Благодаря выступлению молодой защитник попал в символическую сборную заключительного тура турнира, где ему составили компанию Никлас Зюле, Джанлуиджи Буффон, Килиан Мбаппе, Неймар и Криштиану Роналду.

Источник: Tribuna.com

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