Зіркова українська пара розійшлася: Білодід та Попов відписалися один від одного в Instagram

Захисник київського Динамо Денис Попов та дзюдоїстка Дар’я Білодід, найімовірніше, розійшлися через менш ніж два місяці після підтвердження свого роману.

Пара відписалася один від одного у соцмережі Instagram. Також футболіст більше не публікує романтичні коментарі під знімками дівчини у мережі.

Читайте: Голкіпер Баварії Нойєр закрутив роман з 19-річною гандболісткою

У серпні чемпіон світу з футболу U-20 у компанії дзюдоїстки відвідав прем’єру документальної стрічки про Дар’ю.

Також Попов та Білодід разом відвідали матч Ліги націй УЄФА між Україною та Швейцарією. Після чого Денис не раз освідчувався дівчині у соцмережах, на які красуня відповідала взаємністю.

Закохані разом відсвяткували 20-річчя дзюдоїстки та із задоволенням розповідали в інтерв’ю про своє знайомство.

Динамо вийшло до 1/16 фіналу Ліги Європи

Денис Попов став автором єдиного забитого гола у ворота угорського Ференцвароша у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Завдяки своєму виступу молодий захисник потрапив до символічної збірної заключного туру турніру, де йому склали компанію Ніклас Зюле, Джанлуїджі Буффон, Кіліан Мбаппе, Неймар та Криштіану Роналду.

Джерело: Tribuna.com