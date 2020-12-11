Радужные флаги разрешат приносить на все стадионы во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В Катаре отметили, что несмотря на строгие запреты арабской страны в отношении ЛГБТ, они будут следовать правилам и принципам ФИФА, которые способствуют толерантности и инклюзивности в футболе.

— Что касается радужных флагов на стадионах, то в ФИФА есть свои правила и положения. Какими бы они ни были, мы их будет уважать, — сказал исполнительный директор ЧМ-2022 Насер аль-Хатер.

Тем не менее, в ФИФА остаются опасения относительно безопасности фанатов-гомосексуалистов в Катаре из-за консервативного религиозного кодекса страны, который запрещает однополые отношения, что, собственно, противоречит позиции ФИФА касательно гомофобии.

Также неизвестно, как отреагируют на символику ЛГБТ местные жители.

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Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом.

Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль. В турнире примут участие 32 национальные команды.

Первый тур европейского отбора на ЧМ-2022 стартует 24 и 25 марта 2021 года, а заключительный — 14-16 ноября 2021 года. От Европы на Мундиаль попадут 13 национальных сборных.