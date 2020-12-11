Веселкові прапори дозволять приносити на усі стадіони під час чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

У Катарі зазначили, що попри суворі заборони арабської країни щодо ЛГБТ, вони слідуватимуть правилам та принципам ФІФА, які сприяють толерантності та інклюзивності у футболі.

— Що стосується веселкових прапорів на стадіонах, то у ФІФА є свої правила та положення. Якими б вони не були, ми їх поважатимемо, – сказав виконавчий директор ЧС-2022 Насер аль-Хатер.

Тим не менш, у ФІФА залишаються побоювання щодо безпеки фанатів-гомосексуалістів у Катарі через консервативний релігійний кодекс країни, який забороняє одностатеві стосунки, що, власне, суперечить позиції ФІФА щодо гомофобії.

Також невідомо, як відреагують на символіку ЛГБТ місцеві жителі.

Читайте: Результати жеребкування відбору на ЧС-2022: склади всіх груп

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку.

Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.

Перший тур європейського відбору на ЧС-2022 стартує 24 та 25 березня 2021 року, а заключний – 14-16 листопада 2021 року. Від Європи на Мундіаль потраплять 13 національних збірних.