Французский журнал France Football назвал лучший состав из одиннадцати игроков в истории футбола. Издание выбрало команду по схеме 3-4-3.

Лучшим голкипером стал вратарь сборной СССР и московского Динамо Лев Яшин.

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Лучшим левым защитником выбрали Паоло Мальдини, который выступал за Милан и сборную Италии. Лучшим центральным защитником стал Франц Беккенбауэр, который защищал цвета мюнхенской Баварии и сборной ФРГ. Лучший правый защитник — Кафу, известен своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии.

Лучшими атакующими хавбеками признаны: Диего Марадона (Наполи, Барселона, сборная Аргентины) и Пеле (Сантос, сборная Бразилии).

Хави (Барселона, сборная Испании) и Лотар Маттеус (Бавария, сборная ФРГ) — лучшие центральные полузащитники.

Трио лучших форвардов составили: Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии), Роналдо (Интер, Реал Мадрид, сборная Бразилии) и Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины).

La Ballon d’Or Dream Team en une de @francefootball demain dans vos kiosques et disponible en numérique ici: https://t.co/RrFtSRTYjW#BOdreamteam pic.twitter.com/5qUYulJSeJ — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Футболистов, вошедших в символическую сборную всех времен, определило жюри, которое составили 140 журналистов, участвующих в голосовании за Золотой мяч.

— Для меня большая честь быть частью команды France Football’s All Time 11. Какая удивительная команда мечты… Они все заслуживают мое уважение и восхищение, и я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо!, — прокомментировал свое включение в список Криштиану Роналду.

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Также со словами благодарности выступили Роналдо, Лионель Месси, Лотар Маттеус, Паоло Мальдини и Хави.

Издание определило еще второй и третий состав сборных всех времен.

Второй состав сборной всех времен:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Ювентус, сборная Италии)

Джанлуиджи Буффон (Ювентус, сборная Италии) Защитники: Карлос Альберто (Фламенго, сборная Бразилии), Франко Барези (Милан, сборная Италии), Роберто Карлос (Реал Мадрид, сборная Бразилии)

Карлос Альберто (Фламенго, сборная Бразилии), Франко Барези (Милан, сборная Италии), Роберто Карлос (Реал Мадрид, сборная Бразилии) Полузащитники: Зинедин Зидан (Реал Мадрид, сборная Франции), Андреа Пирло (Ювентус, сборная Италии), Франк Райкард (Милан, Аякс, сборная Нидерландов), Альфредо ди Стефано (Реал Мадрид, сборная Испании)

Зинедин Зидан (Реал Мадрид, сборная Франции), Андреа Пирло (Ювентус, сборная Италии), Франк Райкард (Милан, Аякс, сборная Нидерландов), Альфредо ди Стефано (Реал Мадрид, сборная Испании) Нападающие: Гарринча (Ботафого, сборная Бразилии), Йохан Кройф (Аякс, Барселона, сборная Нидерландов), Роналдиньо (Барселона, Милан, сборная Бразилии)

Третий состав сборной всех времен:

Вратарь : Мануэль Нойер (Бавария, сборная Германии)

: Мануэль Нойер (Бавария, сборная Германии) Защитники: Филипп Лам (Бавария, сборная Германии), Серхио Рамос (Реал Мадрид, сборная Испании), Пауль Брайтнер (Бавария, Реал Мадрид, сборная ФРГ)

Филипп Лам (Бавария, сборная Германии), Серхио Рамос (Реал Мадрид, сборная Испании), Пауль Брайтнер (Бавария, Реал Мадрид, сборная ФРГ) Полузащитники: Мишель Платини (Сент-Этьен, Ювентус, сборная Франции), Йохан Нескенс (Аякс, Барселона, сборная Нидерландов), Диди (Флуминенсе, сборная Бразилии), Андрес Иниеста (Барселона, сборная Испании)

Мишель Платини (Сент-Этьен, Ювентус, сборная Франции), Йохан Нескенс (Аякс, Барселона, сборная Нидерландов), Диди (Флуминенсе, сборная Бразилии), Андрес Иниеста (Барселона, сборная Испании) Нападающие: Джордж Бест (Манчестер Юнайтед, сборная Северной Ирландии), Марко Ван Бастен (Аякс, Милан, сборная Нидерландов), Тьерри Анри (Монако, Арсенал, сборная Франции).

А вот Золотой мяч издание France Football решило не вручать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли впервые с 1956 года, когда была основана награда.

Причиной отмены в France Football называют отсутствие справедливых условий для определения победителя из-за паузы в футболе, отмены нескольких чемпионатов и перенос ряда крупных турниров.

Фото: France Football

Источник: France Football