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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

France Football назвал символическую сборную всех времен

Французский журнал France Football назвал лучший состав из одиннадцати игроков в истории футбола. Издание выбрало команду по схеме 3-4-3.

Лучшим голкипером стал вратарь сборной СССР и московского Динамо Лев Яшин.

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Лучшим левым защитником выбрали Паоло Мальдини, который выступал за Милан и сборную Италии. Лучшим центральным защитником стал Франц Беккенбауэр, который защищал цвета мюнхенской Баварии и сборной ФРГ. Лучший правый защитник — Кафу, известен своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии.

Лучшими атакующими хавбеками признаны: Диего Марадона (Наполи, Барселона, сборная Аргентины) и Пеле (Сантос, сборная Бразилии).

Хави (Барселона, сборная Испании) и Лотар Маттеус (Бавария, сборная ФРГ) — лучшие центральные полузащитники.

Трио лучших форвардов составили: Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии), Роналдо (Интер, Реал Мадрид, сборная Бразилии) и Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины).

Футболистов, вошедших в символическую сборную всех времен, определило жюри, которое составили 140 журналистов, участвующих в голосовании за Золотой мяч.

— Для меня большая честь быть частью команды France Football’s All Time 11. Какая удивительная команда мечты… Они все заслуживают мое уважение и восхищение, и я горжусь тем, что нахожусь среди таких выдающихся игроков. Спасибо!, — прокомментировал свое включение в список Криштиану Роналду.

 

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Также со словами благодарности выступили Роналдо, Лионель Месси, Лотар Маттеус, Паоло Мальдини и Хави.

Издание определило еще второй и третий состав сборных всех времен.

Второй состав сборной всех времен:

  • Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Ювентус, сборная Италии)
  • Защитники: Карлос Альберто (Фламенго, сборная Бразилии), Франко Барези (Милан, сборная Италии), Роберто Карлос (Реал Мадрид, сборная Бразилии)
  • Полузащитники: Зинедин Зидан (Реал Мадрид, сборная Франции), Андреа Пирло (Ювентус, сборная Италии), Франк Райкард (Милан, Аякс, сборная Нидерландов), Альфредо ди Стефано (Реал Мадрид, сборная Испании)
  • Нападающие: Гарринча (Ботафого, сборная Бразилии), Йохан Кройф (Аякс, Барселона, сборная Нидерландов), Роналдиньо (Барселона, Милан, сборная Бразилии)

Третий состав сборной всех времен:

  • Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария, сборная Германии)
  • Защитники: Филипп Лам (Бавария, сборная Германии), Серхио Рамос (Реал Мадрид, сборная Испании), Пауль Брайтнер (Бавария, Реал Мадрид, сборная ФРГ)
  • Полузащитники: Мишель Платини (Сент-Этьен, Ювентус, сборная Франции), Йохан Нескенс (Аякс, Барселона, сборная Нидерландов), Диди (Флуминенсе, сборная Бразилии), Андрес Иниеста (Барселона, сборная Испании)
  • Нападающие: Джордж Бест (Манчестер Юнайтед, сборная Северной Ирландии), Марко Ван Бастен (Аякс, Милан, сборная Нидерландов), Тьерри Анри (Монако, Арсенал, сборная Франции).

А вот Золотой мяч издание France Football решило не вручать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли впервые с 1956 года, когда была основана награда.

Причиной отмены в France Football называют отсутствие справедливых условий для определения победителя из-за паузы в футболе, отмены нескольких чемпионатов и перенос ряда крупных турниров.

Фото: France Football

Источник: France Football

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