Техническое поражение против Швейцарии: суд рассмотрит апелляцию

Арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации. Речь идет о зачислении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.
В Лозанне изучат решение УЕФА о присуждении технического поражения со счетом 0:3.
УАФ требует отменить техническое поражение украинской сборной и переиграть матч или провести процедуру жеребьевки результата.
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Сейчас продолжаются досудебные процедуры, стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей назначат в ближайшие дни, однако дата рассмотрения дела пока не определена.
Техническое поражение
УЕФА 25 ноября присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.
Апелляционный орган УЕФА принял решение объявить матч Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной, который должен был быть сыгран 17 ноября 2020 года, проигранным для сборной Украины.
В заявлении говорится, что Украина несет ответственность за то, что матч не состоялся.