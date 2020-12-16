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Факты / Спорт
Софія Телішевська |

Техническое поражение: Арбитражный суд зарегистрировал апелляцию УАФ против УЕФА

Арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации. Речь идет о зачислении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

В Лозанне изучат решение УЕФА о присуждении технического поражения со счетом 0:3.

УАФ требует отменить техническое поражение украинской сборной и переиграть матч или провести процедуру жеребьевки результата.

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Техническое поражение против Швейцарии: суд рассмотрит апелляцию

Сейчас продолжаются досудебные процедуры, стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей назначат в ближайшие дни, однако дата рассмотрения дела пока не определена.

Техническое поражение

УЕФА 25 ноября присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.

Апелляционный орган УЕФА принял решение объявить матч Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной, который должен был быть сыгран 17 ноября 2020 года, проигранным для сборной Украины.

В заявлении говорится, что Украина несет ответственность за то, что матч не состоялся.

Фото: Dreamstime

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