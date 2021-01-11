Защитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Попов поразил своих подписчиков физической форме после новогодних и рождественских праздников.

В социальной сети Instagram футболист опубликовал снимки из тренажерного зала.

Читайте: Ассистент Луческу разорвал контракт с киевским Динамо

На фото Попов в зале во время тренировки с обнаженным торсом, который демонстрирует его стальной пресс.

— Только работа, — подписал пост Денис.







Украинский Серхио Рамос: защитник Динамо поразил формой после праздников / 2 фотографии

Фоловеры футболиста поражены такой формой Попова накануне тренировочных сборов.

В комментариях многие сравнивали украинца с капитаном мадридского Реала Серхио Рамосом и форвардом туринского Ювентуса Криштиану Роналду: Рамос?, Украинский Серхио Рамос, Ого, уже кумира превзошел, Рамос вышел из чата, Криш бы оценил, Рамос отдыхает! Самый лучший.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

Пользователи также не скупились на иронические комментарии: Не показывайте это фото Мораесу, Это Белодед так освоила фотошоп, или ты сам?.

Также на снимки отреагировали партнеры по команде Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, а хавбек Днепра-1 Сергей Булеца написал: Мой дядя — убийца.

Первый тренировочный сбор Динамо проведет с 15 по 26 января в ОАЭ, где у бело-синих запланированы несколько спаррингов, в частности с польской Легией (18 января) и солигорским Шахтером (21 января).

В текущем сезоне Попов провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

Фото: Denys Popov