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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Элина Свитолина с бойфрендом Монфисом объявила о перерыве в отношениях

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд – француз Гаэль Монфис – объявили о перерыве в отношениях.

Еліна Світоліна

Объявления с одинаковым текстом они обнародовали в сторис на своих страницах в Instagram.

– Привет всем! Мы решили сделать паузу в наших отношениях. Решение принять было невероятно сложным, потому что мы все еще любим друг друга. Но мы также являемся лучшими друзьями, и понимаем, что нам нужно место для личного пространства и для реализации целей, – написали спортсмены.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис отметили, что не будут комментировать эту ситуацию и заблаговременно поблагодарили за уважение к их личной жизни.

Отношения Элины Свитолиной с Гаэлем Монфисом

В января 2019 года стало известно об отношениях Элины Свитолиной с Гаэлем Монфисом.

Однако уже в начале лета пара удалила общую страницу в Instagram. Спустя две недели спортсмены вновь возобновили отношения.

Источник: Элина Свитолина

Фото: Dreamstime

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