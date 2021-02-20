Українська тенісистка Еліна Світоліна та її бойфренд – француз Гаель Монфіс – оголосили про перерву в стосунках.
Оголошення з однаковим текстом вони оприлюднили в сторіс на своїх сторінках в Instagram.
– Привіт усім! Ми вирішили зробити паузу в наших стосунках. Рішення ухвалити було неймовірно складно, тому що ми все ще кохаємо одне одного. Ми є найкращими друзями, і розуміємо, що нам треба місце для особистого простору та для реалізації цілей, – написали спортсмени.
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс зауважили, що не коментуватимуть цю ситуацію та завчасно подякували за повагу до їхнього особистого життя.
Стосунки Еліни Світоліної з Гаелем Монфісом
У січні 2019 року стало відомо про стосунки Еліни Світоліної з Гаелем Монфісом.
Однак вже на початку літа пара видалила спільну сторінку в Instagram. За два тижні спортсмени знову відновили стосунки.
Джерело: Еліна Світоліна