Немецкие волейболистки возмущены запретом на бикини на турнире

Немецкие пляжные волейболистки Карла Боргер и Юлия Зюде возмущены запретом бикини на турнире в Катаре.
— Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим, — отметила Боргер.
Речь идет о турнире FIVB World Tour, который пройдет в марте в Катаре.
Девушек призывают отказаться от бикини из уважения к культуре и традициям страны, принимающей турнир.
Боргер отметила, что в Катаре невероятная жара, поэтому бикини на соревнованиях необходимый элемент.
Со своей стороны Зюде заявила, что в 2019 году в Катаре делали исключение для спортсменок, которые соревновались на чемпионате мира по легкой атлетике.
В Катаре разрешат радужные флаги во время ЧМ-2022
Радужные флаги разрешат приносить на все стадионы во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В Катаре отметили, что несмотря на строгие запреты арабской страны в отношении ЛГБТ, они будут следовать правилам и принципам ФИФА, которые способствуют толерантности и инклюзивности в футболе.