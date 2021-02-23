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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Немецкие волейболистки возмущены запретом на бикини на турнире

Немецкие пляжные волейболистки Карла Боргер и Юлия Зюде возмущены запретом бикини на турнире в Катаре.

Волейбол

— Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим, — отметила Боргер.

Речь идет о турнире FIVB World Tour, который пройдет в марте в Катаре.

Девушек призывают отказаться от бикини из уважения к культуре и традициям страны, принимающей турнир.

Боргер отметила, что в Катаре невероятная жара, поэтому бикини на соревнованиях необходимый элемент.

Со своей стороны Зюде заявила, что в 2019 году в Катаре делали исключение для спортсменок, которые соревновались на чемпионате мира по легкой атлетике.

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Источник: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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