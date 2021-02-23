Немецкие волейболистки возмущены запретом на бикини на турнире

Радужные флаги разрешат приносить на все стадионы во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В Катаре отметили, что несмотря на строгие запреты арабской страны в отношении ЛГБТ, они будут следовать правилам и принципам ФИФА, которые способствуют толерантности и инклюзивности в футболе.