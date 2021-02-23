Німецькі волейболістки обурені забороною бікіні на турнірі

Німецькі пляжні волейболістки Карла Боргер і Юлія Зюде обурені забороною бікіні на турнірі у Катарі.

– Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим, – зазначила Боргер.

Йдеться про турнір FIVB World Tour, який проходитиме у березні у Катарі.

Дівчат закликають відмовитися від бікіні з поваги до культури і традицій країни, яка приймає турнір.

Боргер зазначила, що у Катарі неймовірна спека, тому бікіні на змаганнях необхідний елемент.

Зі свого боку Зюде заявила, що у 2019 році в Катарі робили виключення для спортсменок, які змагалися на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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