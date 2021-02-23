Німецькі волейболістки обурені забороною бікіні на турнірі

Німецькі пляжні волейболістки Карла Боргер і Юлія Зюде обурені забороною бікіні на турнірі у Катарі.
– Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим, – зазначила Боргер.
Йдеться про турнір FIVB World Tour, який проходитиме у березні у Катарі.
Дівчат закликають відмовитися від бікіні з поваги до культури і традицій країни, яка приймає турнір.
Боргер зазначила, що у Катарі неймовірна спека, тому бікіні на змаганнях необхідний елемент.
Зі свого боку Зюде заявила, що у 2019 році в Катарі робили виключення для спортсменок, які змагалися на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
У Катарі дозволять веселкові прапори під час ЧС-2022
Веселкові прапори дозволять приносити на усі стадіони під час чемпіонату світу 2022 року у Катарі.
У Катарі зазначили, що попри суворі заборони арабської країни щодо ЛГБТ, вони слідуватимуть правилам та принципам ФІФА, які сприяють толерантності та інклюзивності у футболі.