В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией М. и Манчестер Сити первенство удалось выбороть англичанам. Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу Манчестер Сити.

Обе команды играют в атакующий футбол, что и показали на старте встречи. И подопечные Розе, и парни Гвардиолы пытались забить быстрый гол, однако, безуспешно. Менхенгладбах на старте сделал ставку на быстрые ноги Плеа и Лайнера и высокий пресинг, а горожане пользовались свободными зонами у ворот соперника, но счет открыть никому не удалось.

В средине первой половины встречи темп поутих. Манчестер Сити больше контролировал игру. И на 30 минуте встречи это принесло результат: Кансело сделал выверенный навес на голову Бернарду Сильве — португалец переиграл в воздухе Гинтера и забил в ворота Зоммера. 1:0.

Забив гол Манчестер Сити продолжал наседать на ворота немцев, не позволяя соперникам выйти со своей половины поля, однако, забить в первом тайме так и не удалось.

Вторая половина встречи стартовала с атак подопечных Гвардиолы, которые просто на просто закрыли Боруссию на своей половине поля, однако до завершающей стадии атаки не доходили — ударов не было.

Позже Боруссия включилась, пытаясь сравнить счет, но до акцентированных ударов дело не доходило. В средине второго тайма горожане разыграли шикарную комбинацию: Силва отдал пас Стелингу, англичанин в касание отдал на Канселу, тот навесил на Силву, а точку в векторной атаке поставил Жезус. 2:0 в пользу футболистов из Манчестера.

Концовка встречи прошла полностью под диктовку Манчестер Сити, впрочем, как и весь матч. Вполне заслуженная победа подопечных Гвардиолы, которая фактически дарит им путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Закария, Гинтер — Лайнер, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Бенсебаини — Плеа, Штиндль.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Тюрам, Вольф, Байер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Эмболо.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Фоден — Стерлинг, Габриэль Жезус, Бернарду Силва.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Агуэро, Зинченко, де Брюйне, Торрес, Менди, Фернандиньо, Марез, Гарсия, Дойл.

УЕФА перенес на нейтральное поле шесть матчей

10 февраля Европейский футбольный союз принял решение перенести ряд матчей на нейтральное поле из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

В частности, речь шла о поединке Боруссия Менхенгладбах — Манчестер Сити. Поэтому матч пришлось проводить не в Германии, а на Пушкаш Арене в Будапеште (Венгрия).