У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією М. і Манчестер Сіті першість вдалося вибороти англійцям. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Сіті.

Обидві команди грають в атакуючий футбол, що і показали на старті зустрічі. І підопічні Розі, і хлопці Гвардіоли намагалися забити швидкий гол, проте, безуспішно. Менхенгладбах на старті зробив ставку на швидкі ноги Плеа і Лайнера і високий пресинг, а городяни користувалися вільними зонами біля воріт суперника, але рахунок відкрити нікому не вдалося.

Посеред першої половини зустрічі темп вщух. Манчестер Сіті більше контролював гру. І на 30 хвилині зустрічі це принесло результат: Канселу зробив вивірений навіс на голову Бернарду Сілві – португалець переграв у повітрі Гінтера і забив у ворота Зоммера. 1:0.

Забивши гол, Манчестер Сіті продовжував насідати на ворота німців, не дозволяючи суперникам вийти зі своєї половини поля, однак, забити в першому таймі так і не вдалося.

Друга половина зустрічі стартувала з атак підопічних Гвардіоли, які просто закрили Боруссію на своїй половині поля, проте до завершальної стадії атаки не доходили – ударів не було.

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Пізніше Боруссія увімкнулася, намагаючись порівняти рахунок, але до акцентованих ударів справа не доходила. Посеред другого тайму городяни розіграли шикарну комбінацію: Сілва віддав пас Стерлінгу, англієць у дотик віддав на Канселу, той навісив на Сілву, а крапку у векторній атаці поставив Жезус. 2:0 на користь футболістів з Манчестера.

Кінцівка зустрічі пройшла повністю під диктовку Манчестер Сіті, втім, як і весь матч. Цілком заслужена перемога підопічних Гвардіоли, яка фактично дарує їм путівку у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Борусія М: Зоммер – Ельведі, Закарія, Гінтер – Лайнер, Крамер, Бенсебаїні – Нойхаус, Хофман – Плеа, Штіндль

Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херман, Вольф, Тюрам, Байєр, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Емболо

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родрі, Фоден – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг

Запасні: Стеффен, Карсон, Зінченко, Стоунз, Агуеро, Де Брюйне, Торрес, Б. Менді, Фернандінью, Марез, Е. Гарсія, Дойл

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