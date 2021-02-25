У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією М. і Манчестер Сіті першість вдалося вибороти англійцям. Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь Манчестер Сіті.
Обидві команди грають в атакуючий футбол, що і показали на старті зустрічі. І підопічні Розі, і хлопці Гвардіоли намагалися забити швидкий гол, проте, безуспішно. Менхенгладбах на старті зробив ставку на швидкі ноги Плеа і Лайнера і високий пресинг, а городяни користувалися вільними зонами біля воріт суперника, але рахунок відкрити нікому не вдалося.
Посеред першої половини зустрічі темп вщух. Манчестер Сіті більше контролював гру. І на 30 хвилині зустрічі це принесло результат: Канселу зробив вивірений навіс на голову Бернарду Сілві – португалець переграв у повітрі Гінтера і забив у ворота Зоммера. 1:0.
Забивши гол, Манчестер Сіті продовжував насідати на ворота німців, не дозволяючи суперникам вийти зі своєї половини поля, однак, забити в першому таймі так і не вдалося.
Друга половина зустрічі стартувала з атак підопічних Гвардіоли, які просто закрили Боруссію на своїй половині поля, проте до завершальної стадії атаки не доходили – ударів не було.
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Пізніше Боруссія увімкнулася, намагаючись порівняти рахунок, але до акцентованих ударів справа не доходила. Посеред другого тайму городяни розіграли шикарну комбінацію: Сілва віддав пас Стерлінгу, англієць у дотик віддав на Канселу, той навісив на Сілву, а крапку у векторній атаці поставив Жезус. 2:0 на користь футболістів з Манчестера.
Кінцівка зустрічі пройшла повністю під диктовку Манчестер Сіті, втім, як і весь матч. Цілком заслужена перемога підопічних Гвардіоли, яка фактично дарує їм путівку у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Борусія М: Зоммер – Ельведі, Закарія, Гінтер – Лайнер, Крамер, Бенсебаїні – Нойхаус, Хофман – Плеа, Штіндль
Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херман, Вольф, Тюрам, Байєр, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Емболо
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родрі, Фоден – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг
Запасні: Стеффен, Карсон, Зінченко, Стоунз, Агуеро, Де Брюйне, Торрес, Б. Менді, Фернандінью, Марез, Е. Гарсія, Дойл
УЄФА переніс на нейтральне поле шість матчів
10 лютого Європейський футбольний союз ухвалив рішення перенести низку матчів на нейтральне поле через карантинні обмеження, що пов’язані із коронавірусом.
Зокрема, йшлося про поєдинок Борусія Менхенгладбах – Манчестер Сіті. Тому матч довелося проводити не у Німеччині, а на Пушкаш Арені у Будапешті (Угорщина).