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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

УЕФА перенес на нейтральное поле шесть матчей еврокубков — причина

Европейский футбольный союз принял решение перенести еще один матч стадии 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральное поле из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Крістіан Пулишич Челси

По решению УЕФА, встреча между мадридским Атлетико и лондонским Челси состоится 23 февраля в столице Румынии на Национальном стадионе Бухареста.

Сначала игра должна была пройти в Мадриде на домашней арене матрасников Ванда Метрополитано, но из-за ограничений поездок между Испанией и Великобританией встречу решили перенести на нейтральное поле.

— УЕФА благодарит Атлетико и Челси за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения сложившейся ситуации, а также Румынскую федерацию футбола — за поддержку и согласие провести матч, — сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что первый матч 1/8 финала ЛЧ между Боруссией Менхенгладбах и Манчестер Сити перенесли из Германии в Венгрию. Игра состоится 24 февраля на Пушкаш Арене в Будапеште.

Также в Будапешт перенесено игру РБ Лейпциг — Ливерпуль. Матч команд состоится 16 февраля.

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Замена арен в Лиге Европы

УЕФА принял решение перенести проведение трех матчей 1/16 финала Лиги Европы в другие города.

Изменений застали следующие матчи еврокубка:

  • Бенфика — Арсенал — состоится в Риме на Стадио Олимпико;
  • Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед — состоится в Турине на Ювентус Стэдиум;
  • Мольде — Хоффенхайм — состоится в Вильярреале на Эстадио-де-ла-Керамика.

Все три матча состоятся 18 февраля 2021 года.

По результатам жеребьевки Лиги Европы киевское Динамо в 1/16 финала турнира встретится с бельгийским Брюгге, а донецкий Шахтер сыграет с израильским Маккаби Тель-Авив.

Источник: УЕФА

Фото: Depositphotos

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