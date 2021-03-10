В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 дортмундская Боруссия принимала дома испанскую Севилью. Матч прошел в Дортмунде на стадионе Сигнал Идуна Парк и завершился ничьей со счетом 2:2.

Первый гол дортмундцам принесли Марко Ройс, сделавший отличный пас, и Эрлинг Бреут Холанн, забивший в пустые ворота испанцев.

Второй гол команде принес тоже Эрлинг Бреут Холанн (Боруссия Дортмунд), выигравший битву характеров и уверенно переигравший Боно, мощно пробив пенальти в правый нижний угол.

Однако вскоре Сельвия решила не отставать. Юссеф Эн-Несири не дал ни одного шанса вратарю и забил с пенальти. Мяч, рикошетом от перекладины, оказался в воротах.

Второй гол Сельвие принес также Юссеф Эн-Несири, футболист отличился и сравнял счет в матче.

По итогам двух матчей 5:4 в пользу дортмундцев, Боруссия вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Состав команд

Боруссия Д: Хитц — Морей, Джан, Хуммельс, Шульц — Дахуд, Дилейни, Беллинхем — Азар, Холанн, Ройс.

Запасные: Бюрки, Дрляча, Брандт, Загаду, Кнауфф, Менье, Мукоко, Пасслак, Пищек, Рашль, Рейниер, Тиггес.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан, Фернандо, Оскар — Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вакас, Вацлик, Папу Гомес, Серхио Гомес, Гудель, Де Йонг, Ракитич, Рекик, Ромеро, Торрес, Мунир, Эскудеро.

Ранее клубы уже успели встретиться на футбольном поле. Первый матч Боруссия выиграла со счетом 3:2. Дортмундцам удалось нейтрализовать фирменные фланговые комбинации испанцев и разорвать соперника на контратаках.

Лига чемпионов — 2020 / 2021

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стартовала на месяц позже, чем планировалось. В частности, это произошло из-за влияния и ограничений, которые вводят из-за пандемии коронавируса. Первый матч Лиги чемпионов прошел 20 октября 2020 года.

Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы. В то же время команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года на стадионе Аватюрк в Стамбуле, самом большом городе Турции.