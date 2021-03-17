Бывший главный тренер загребского Динамо Зоран Мамич, которого приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве, заявил, что хавбек мадридского Реала Лука Модрич и защитник питерского Зенита Деян Ловрен тоже причастны к преступлению.

После приговора Верховного суда Хорватии Мамич покинул пост наставника Динамо.

Зорана Мамича и его брата Здравко обвинили в коррупции и организованной преступной деятельности, а точнее в хищении 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $1,8 млн.

Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов Динамо в иностранные чемпионаты.

Здравко Мамича, который сейчас находится в Боснии и Герцеговине, приговорили к 6,5 годам тюрьмы. Также сроки получили бывший директор клуба Дамир Врбанович (три года) и налоговый инспектор Милан Пернар (три года и два месяца).

Мамич заявил, что не считает себя виновным, но если его привлекли к ответственности, то ответить перед законом также должны хорватские футболисты Деян Ловрен и Лука Модрич.

— Я выводил деньги из Динамо через Модрича и Ловрена. У одного из них, а именно в Модрича, все еще есть несколько миллионов евро на том счете, который мы делили на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич тоже. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что они вышли из игры, но они соучастники, потому что деньги из бюджета у них. В суде они сказали: Да, мы подписывали контракты, мы брали эти деньги, — сказал Мамич.

18 марта загребское Динамо проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против английского Тоттенхэма. В первом матче шпоры победили со счетом 2:0.

Источник: 24 sata

Фото: Depositphotos, GNK Dinamo Zagreb