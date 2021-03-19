Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы-2020/21

19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2020/21.

На этой стадии Украина не представлена ​​командами, ведь киевское Динамо и донецкий Шахтер остановились в 1/8 финала турнира.

Начиная со стадии 1/8 финала Лиги Европы нет никаких ограничений при жеребьевке — команды не разделены на сеяных и не сеяных, а также между собой могут встретиться клубы из одной национальной ассоциации.

Сейчас борьбу за трофей продолжают по две английские и испанские команды, а также по одной от Италии, Нидерландов, Чехии и Хорватии.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

Гранада — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Славия

Аякс — Рома

Динамо Загреб — Вильярреал

Первые матчи 1/4 финала турнира состоятся 8 апреля, ответные — 15 апреля.

Во время жеребьевки определили также полуфинальные пары Лиги Европы:

Пара 1 — пара 3

Пара 4 — пара 2

Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на Арене Гданьск в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.

Также, сегодня, 19 марта, определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. Одну из пар составили прошлогодние финалисты турнира Бавария и ПСЖ.