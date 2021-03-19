PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.

Жеребкування Ліги чемпіонів

На этой стадии нет сеяных или несеяных команд. Также между собой могут встретиться команды из одной национальной ассоциации.

Результаты жеребьевки 1/4 финала ЛЧ:

  • Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд
  • Порту — Челси
  • Бавария — ПСЖ
  • Реал Мадрид — Ливерпуль

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 6 и 7 апреля, в ответном матчи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая.

В полуфинале победитель пары Бавария — ПСЖ встретится с кем-то из дуэта Манчестер Сити — Боруссия Д. Другую пару полуфиналистов сформируют победители матчей Реал — Ливерпуль и Порту — Челси.

Хозяином финального матча, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, станет победитель первой полуфинальной пары.

Читайте
Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

На стадии 1/8 финала прекратили свое участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ювентус с Криштиану Роналду и Барселона с Лионелем Месси. Ювентус уступил Порту по сумме двух матчей, а Барселона проиграла ПСЖ.

Также не смогли пройти дальше Лацио, Атлетико Мадрид, Боруссия Менхенгладбах, Аталанта, РБ Лейпциг и Севилья.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка