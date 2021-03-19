Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21

19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21.

На этой стадии нет сеяных или несеяных команд. Также между собой могут встретиться команды из одной национальной ассоциации.

Результаты жеребьевки 1/4 финала ЛЧ:

Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд

Порту — Челси

Бавария — ПСЖ

Реал Мадрид — Ливерпуль

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 6 и 7 апреля, в ответном матчи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая.

В полуфинале победитель пары Бавария — ПСЖ встретится с кем-то из дуэта Манчестер Сити — Боруссия Д. Другую пару полуфиналистов сформируют победители матчей Реал — Ливерпуль и Порту — Челси.

Хозяином финального матча, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, станет победитель первой полуфинальной пары.

На стадии 1/8 финала прекратили свое участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Ювентус с Криштиану Роналду и Барселона с Лионелем Месси. Ювентус уступил Порту по сумме двух матчей, а Барселона проиграла ПСЖ.

Также не смогли пройти дальше Лацио, Атлетико Мадрид, Боруссия Менхенгладбах, Аталанта, РБ Лейпциг и Севилья.