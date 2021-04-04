Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Французький тенісист зробив їй пропозицію серед засніжених гір.
Українка опублікувала знімок з коханим, де показала обручку на фоні краєвиду.
– Так! До початку нашої вічності, – підписала Світоліна фотографію.
Також українка натякнула, що весілля може відбутися уже в липні 2021 року. Під фото вона розмітила хештег #July2021 (липень 2021).
YES !!! to the beginning of our forever ???????? @Gael_Monfils #July2021 (XV) (III) pic.twitter.com/RnHBFl9w2M
— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) April 3, 2021
Перерва у стосунках Світоліної та Монфіса
У лютому Еліна Світоліна та Гаель Монфіс повідомили про перерву у стосунках. Пара оприлюднила однаковий текст у соцмережах. Вони вказали, що досі кохають один одного, але кожному потрібен особистий простір.
Про їхні відносини стало відомо у січні 2019 року.