Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Французький тенісист зробив їй пропозицію серед засніжених гір.

Українка опублікувала знімок з коханим, де показала обручку на фоні краєвиду.

– Так! До початку нашої вічності, – підписала Світоліна фотографію.

Також українка натякнула, що весілля може відбутися уже в липні 2021 року. Під фото вона розмітила хештег #July2021 (липень 2021).

Перерва у стосунках Світоліної та Монфіса

У лютому Еліна Світоліна та Гаель Монфіс повідомили про перерву у стосунках. Пара оприлюднила однаковий текст у соцмережах. Вони вказали, що досі кохають один одного, але кожному потрібен особистий простір.

Про їхні відносини стало відомо у січні 2019 року.