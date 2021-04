Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Французький тенісист зробив їй пропозицію серед засніжених гір.

Українка опублікувала знімок з коханим, де показала обручку на фоні краєвиду.

Також українка натякнула, що весілля може відбутися уже в липні 2021 року. Під фото вона розмітила хештег #July2021 (липень 2021).

YES !!! to the beginning of our forever ???????? @Gael_Monfils #July2021 (XV) (III) pic.twitter.com/RnHBFl9w2M

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) April 3, 2021