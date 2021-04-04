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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Після перерви у стосунках: Світоліна оголосила про заручини з Монфісом

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Гаелем Монфісом. Французький тенісист зробив їй пропозицію серед засніжених гір.

Еліна Світоліна

Українка опублікувала знімок з коханим, де показала обручку на фоні краєвиду.

– Так! До початку нашої вічності, – підписала Світоліна фотографію.

Також українка натякнула, що весілля може відбутися уже в липні 2021 року. Під фото вона розмітила хештег #July2021 (липень 2021).

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Перерва у стосунках Світоліної та Монфіса

У лютому Еліна Світоліна та Гаель Монфіс повідомили про перерву у стосунках. Пара оприлюднила однаковий текст у соцмережах. Вони вказали, що досі кохають один одного, але кожному потрібен особистий простір.

Про їхні відносини стало відомо у січні 2019 року.

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