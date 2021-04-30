В Лиге Европы завершились первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. В Манчестере МЮ одержал волевую победу над римской Ромой, а Вильярреал обыграл лондонский Арсенал.

Манчестер Юнайтед — Рома — 6:2

Голы: Фернандес, 9, 71 Кавани, 48, 64 Погба, 75 Гринвуд, 86 — Пеллегрини, 15 Джеко, 34

В матче на Олд Траффорд счет открыли хозяева поля после точного удара Бруну Фернандеша. Но менее чем за десять минут Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти, восстановив равновесие. Еще до перерыва Пеллегрини выдал голевой пас на Эдина Джеко, который пробил сетку ворот Давида Де Геа.

Во втором тайме красные дьяволы сразу взялись за дело и начали работать на победу. Эдинсон Кавани дублем показал, кто хозяин на манчестерском стадионе. Четвертый мяч в ворота отправил Фернандес, так же оформив дубль. Также голами в матче отличились Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.

Волки примут МЮ в ответном матче 6 мая на Стадио Олимпико.

Вильярреал — Арсенал — 2:1

Голы: Тригерос, 5 Альбиоль, 29 — Пепе, 73

Желтая субмарина, которую возглавляет магистр Лиги Европы Унаи Эмери, повела в счете уже на пятой минуте после точного удара Мануэля Тригероса. Удвоил преимущество испанцев Рауль Альбиоль после паса от Херара Морено.

Однако канониры все же смогли забить гол на выезде. Тригерос снес в своей штрафной Диаша и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти реализовал Николас Пепе.

Ответный матч команд состоится 6 мая на Эмирейтс в Лондоне.

Лига чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид и Челси разошлись ничьей на Альфредо ди Стефано.

Во втором матче Манчестер Сити вырвал победу в ПСЖ в Париже. Результативными действиями в матче отметился Александр Зинченко, ассистировав Кевину Де Брюйне.