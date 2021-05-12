Украинская синхронистка Федина завоевала золото на ЧЕ по водным видам спорта

Украинская синхронистка Марта Федина стала чемпионкой Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Федина победила в технической программе соло. 19-летняя спортсменка набрала за свое выступление 91,8445 баллов.

— Конечно можно все доработать до идеального состояния, но это один из лучших моих результатов в техническом соло, конечно я довольна, — рассказала Федина после победы.

Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, а бронза досталась спортсменке из Беларуси Василине Хондошко.

Для сборной Украины это золото стало первым на текущем чемпионате Европы. Сами соревнования стартовали 10 мая и продлятся до 23 мая.

Прогноз для Украины на Олимпийских играх в Токио

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует для украинской сборной 21 награду на Олимпийских играх в Токио, которые состоятся летом 2021 года.

По мнению аналитиков, украинцы одержат шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. А в общем медальном зачете наша команда финиширует на 15-й строчке.