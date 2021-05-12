Українська синхроністка Федіна завоювала золото на ЧЄ з водних видів спорту

Українська синхроністка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи з водних видів спорту, який відбувається у Будапешті (Угорщина).

Федіна перемогла у технічній програмі соло. 19-річна спортсменка набрала за свій виступ 91,8445 балів.

— Звичайно можна все допрацювати до ідеального стану, але це один із найкращих моїх результатів у технічному соло, звичайно я задоволена, – розповіла Федіна після перемоги.

Другу сходинку посіла представниця Греції Євангелія Платаніоті, а бронза дісталася спортсменці з Білорусі Василині Хондошко.

Для збірної України це золото стало першим на поточному чемпіонаті Європи. Самі змагання стартували 10 травня і триватимуть до 23 травня.

Прогноз для Україні на Олімпійських іграх у Токіо

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує для української збірної 21 нагороду на Олімпійських іграх у Токіо, що відбудуться влітку 2021 року.

На думку аналітиків, українці здобудуть шість медалей золотого ґатунку, сім срібних та вісім бронзових. А у загальному медальному заліку наша команда фінішує на 15-й сходинці.