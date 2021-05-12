Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ вместе с Манчестер Сити

Футбольная команда Манчестер Сити стала чемпионом Англии в сезоне 2020/2021. В ее составе третье чемпионство и девятый трофей выиграл украинец Александр Зинченко.

Команда выиграла турнир после того, как Манчестер Юнайтед проиграл Лестеру со счетом 1:2 в 36-м туре АПЛ.

Это третье чемпионство Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы. Горожане становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне 2017/2018 и сезоне 2018/2019.

В сезоне 2019/2020 чемпионом стал Ливерпуль. Всего Манчестер Сити становился чемпионом Англии семь раз.

Таким образом футболист сборной Украины Александр Зинченко третий раз стал обладателем чемпионских наград АПЛ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

В остальных трех турах нынешнего сезона АПЛ Манчестер Сити сыграет на выезде с Ньюкасл Юнайтед и Брайтон энд Гоув Альбион, а также дома с Эвертоном.

Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Накануне Манчестер Сити принимал французский ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк. Для команды из Манчестера это первый финал в этом турнире.