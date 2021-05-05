Англійський Манчестер Сіті приймав французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч відбулася у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

На початку зустрічі Олександр Зінченко ледь не став антигероєм зустрічі. Спершу арбітр матчу вказав на пенальті, ніби за гру рукою українського футболіста, але після перегляду VAR скасував своє рішення. М’яч влучив Зінченку у плече, а не в руку.

А ось рахунок у матчі відкрили таки господарі поля, які дуже жваво розпочали гру. Зінченко обробив м’яча і зробив скидку на Де Брюйне, Кевін прострілив у напрямку до воріт, де м’яч після рикошету підхопив Ріяд Марез і з гострого кута пробив під дальню штангу.

У другому таймі підопічні Хосепа Гвардіоли подвоїли свою перевагу завдяки Марезу, який оформив дубль. Спершу Зінченко у контратаці вирізав на хід Фодену, Філ увірвався до штрафної та прострілив у напрямку дальньої штанги, де Марез вгатив м’яча у сітку воріт Наваса.

На 70-й хвилині гості залишилися у меншості. Анхель Ді Марія врізав по ногах Фернандіньо і отримав пряму червону картку. Навіть після перегляду VAR арбітр не змінив своєї думки.

Переломити хід гри у меншості ПСЖ не зумів. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу господарів.

Перша гра команд, що відбулася 24 квітня у Парижі, теж завершилася перемогою англійської команди з рахунком 2:1. Суперник містян у фіналі Ліги чемпіонів визначиться у матчі Челсі – Реал Мадрид.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк. Для команди з Манчестера це перший фінал у цьому турнірі.

Стартові склади:

Манчестер Сіті : Едерсон, Волкер, Стоунс, Діаш, Зінченко, Фернандіньо, Де Брюйне (Габріел Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Сілва (Стерлінг, 82), Фоден (Агуеро, 85), Марез.

: Едерсон, Волкер, Стоунс, Діаш, Зінченко, Фернандіньо, Де Брюйне (Габріел Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Сілва (Стерлінг, 82), Фоден (Агуеро, 85), Марез. ПСЖ: Навас, Флоренці (Дагба, 75), Кемпембе, Маркіньос, Діалло (Баккер, 83), Паредес (Данілу, 75), Верратті, Еррера (Дракслер, 62), Ді Марія, Ікарді (Кін, 62), Неймар.

Навас, Флоренці (Дагба, 75), Кемпембе, Маркіньос, Діалло (Баккер, 83), Паредес (Данілу, 75), Верратті, Еррера (Дракслер, 62), Ді Марія, Ікарді (Кін, 62), Неймар. Голи: Марез, 11, 63

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді між Манчестер Сіті та ПСЖ, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.