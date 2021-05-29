Английские клубы Манчестер Сити и Челси встретятся 29 мая на стадионе Драгау в Порту в рамках финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Для горожан — это первый выход в финал турнира, а вот синие уже в третий раз сыграют в финале самого престижного клубного еврокубков турнира Европы. Челси уже выигрывал ЛЧ в 2012 году, когда одолел Баварию.

В случае триумфа Манчестер Сити Александр Зинченко станет третьим украинцем после Шевченко и Тимощука, кто поднимал трофей Лиги чемпионов.

По мнение букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу горожан принимают ставки с коэффициентом 1.86. Успех Челси оценивают в 4.70. Ничейный исход встречи в основное время — 3.65.

Встреча в Порту доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери Антонио Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать: Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Ответственным за VAR назначили Алехандро Эрнандеса. Его помощниками станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието, а также поляк Павел Хиль.

Текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Челси начнется ближе до стартового свистка, який должен прозвучат в 22.00.