На прошлой неделе в Украине стояла удивительно теплая и сухая погода, что позволило многим провести выходные в парках и скверах и насладиться настоящим весенним теплом. Однако уже на этой неделе погода кардинально изменилась — в страну пришли дожди, облачность и заметное похолодание.

Когда закончатся дожди и наступит тепло

Как рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит, на этой неделе в Украине сохранится тенденция к прохладной и дождливой погоде. В ближайшие дни погодные условия будет определять активный атмосферный фронт, который будет двигаться по территории страны в восточном направлении и вызывать нестабильную погоду с дождями различной интенсивности.

Сейчас атмосферный фронт простирается меридионально — от Балтийского до Черного моря. Поэтому 13 мая он вызовет умеренные осадки, местами со значительным усилением, почти по всей территории Украины, за исключением западных и северо-восточных областей.

В четверг, 14 мая, атмосферный фронт трансформируется в локальный циклон с центром над Левобережьем Украины. Из-за этого дожди ожидаются почти по всей стране, кроме западных областей, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Местами возможны грозы, а днем в северо-восточных регионах прогнозируются локальные сильные осадки.

Больше всего дождей, по словам синоптика, придется на среду в большинстве областей, тогда как в четверг осадки усилятся в центральных и северных регионах.

Температурный режим на этой неделе будет ниже, чем на прошлой неделе и в выходные. Причиной похолодания станет увеличение облачности, из-за чего солнце будет слабее прогревать приземный слой воздуха. Кроме того, изменение направления воздушных потоков будет способствовать притоку более прохладных воздушных масс.

В ближайшие дни ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+13°C, а днем столбики термометров поднимутся до +16…+23°C. В то же время уже в четверг, 14 мая, из-за притока прохладного воздуха дневные максимумы составят всего +12…+19°C.

Когда закончатся дожди и где будет холоднее всего

В то же время, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра (14 мая) Левобережье Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому здесь ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Зато значительная часть Правобережья окажется в зоне влияния антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

Холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина — Черкасская область — Кропивницкий и далее до Николаевской области, где дневная температура составит +12…+14°C. Теплее всего будет в восточных областях — до +20…+23°C, тогда как на остальной территории Украины прогнозируют +14…+17°C.

В Киеве 14 мая временами ожидается дождь, скорее всего — ближе к вечеру. Днем температура воздуха поднимется примерно до +16°C.

— Зонтики, дождевики и “цитрамоны” пусть будут под рукой. Всем ароматной сирени! — добавила синоптик.

Итак, отвечая на вопрос, когда в мае прекратятся дожди, синоптики прогнозируют, что до конца рабочей недели в Украине сохранится переменчивая и дождливая погода. При этом осадки будут носить преимущественно локальный характер, поэтому дожди будут охватывать не все области одновременно.

