Тренерский штаб Андрея Шевченко 1 июня определился с окончательным списком исполнителей, которые поедут на финальную часть Евро-2020. В окончательную заявку вошли 26 футболистов.
Из-за травм вне заявки оказались Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Жуниор Мораес и Владимир Шепелев.
А в последний день объявления Шевченко отправил смотреть Евро-2020 по телевизору еще шестерых игроков — Андрея Лунина, Богдана Леднева, Богдана Михайличенко, Александра Сироту, Артема Бондаренко и Виктора Корниенко — последний неделю назад заболел ангиной.
Каким же оказался выбор Шевченко?
- Вратари
Прогнозируемо в заявке не нашлось места для второго вратаря мадридского Реала Андрея Лунина. В текущем сезоне 22-летний украинец сыграет только один матч за сливочных в Кубке Испании. Его дебют выдался комом — Реал сенсационно вылетел от клуба из Сегунды В Алькояно, а сам Лунин особо не впечатлил игрой и запомнился неумением играть кулаками.
Фактически из-за отсутствия игровой практики Лунина в заявку попал Анатолий Трубин. Есть надежда, что для Андрея с приходом в клуб итальянского специалиста Карло Анчелотти что-то изменится в будущем сезоне.
Выбор Андрея Пятова — тоже очевиден. Это опытный ветеран украинского футбола с огромным багажом. А вот в рамке ворот, скорее всего, будет стоять Георгий Бущан, а Трубин будет дублером. Хотя, тренерский штаб, видимо, с основным вратарем определится по итогам двух ближайших контрольных матчей против Северной Ирландии и Кипра.
- Защитники
В защите у Шевченко фактически по два исполнителя на каждую из позиций. Неожиданностью стало непопадание в заявку Богдана Михайличенко, но очевидно это произошло из-за перебора левых защитников. Главный на этой позиции является Виталий Миколенко, а вслед идет Эдуард Соболь.
Правый фланг обороны наиболее неустойчивый — здесь закрывать позицию будут Александр Караваев и Александр Тимчик.
В центре защиты у тренерского штаба сине-желтых есть хорошие наигранные связи из Шахтера — Николай Матвиенко и Сергей Кривцов и из Динамо — Илья Забарный и Денис Попов. Место в основе, вероятно, здесь точно достанется Матвиенко, а вот составит ли ему пару центрбеков Кривцов — вопрос. В последнее время Сергей не выделяется хорошей надежностью в обороне.
- Полузащитники
Линию полузащиты украинской сборной можно назвать наиболее мощной — она представлена Русланом Малиновским и Александром Зинченко. Именно лучшего ассистента Серии А сезона-2020/21 и финалиста Лиги чемпионов чаще всего вспоминают соперники, когда речь заходит о сине-желтых.
Наиболее неожиданным является попадание в заявку Георгия Судакова, который только в матче с Бахрейном дебютировал за национальную команду и сыграл 44 минуты.
Скорее всего, это решение — аванс для 18-летнего дебютанта. Ведь если бы травмы не тронули того же Коваленко, то именно он бы отправился на Евро-2020.
Нападавшие
В нападении — без сюрпризов. Несмотря на небольшое повреждение, которое форвард бельгийского Гента Роман Яремчук получил в матче Лиги Жупиле, он снова в форме.
Вместе с ним прогнозируемо поедут Артем Беседин и Артем Довбик. Впрочем, если бы не травмировался Жуниор Мораес, то кому-то из этого дуэта не повезло.
У тренерского штаба остается два контрольных матча, чтобы провести генеральные репетиции и подтянуть реализацию. Но главное — это пытаться избежать травм.
Интересные факты о составе:
- Самый молодой игрок: Илья Забарный и Георгий Судаков — обоим на момент старта Евро-2020 будет 18 лет и 282 дня;
- Самый возрастной игрок: Андрей Пятов — на момент старта Евро-2020 будет 36 лет и 347 дней;
- Больше всего матчей: Андрей Пятов (96);
- Меньше матчей: Денис Попов, Георгий Судаков (по одному);
- Больше всего голов: Андрей Ярмоленко (38);
- Наибольшее представительство: Динамо Киев (10 игроков).
Состав сборной Нидерландов
Первый соперник Украины на Евро-2020 Нидерланды финальный список исполнителей объявили еще 26 мая.
Наставник оранжевых Франк де Бур внес в заявку двух дебютантов — 19-летнего защитника Аякса Юрриена Тимбера и 22-летнего форварда ПСВ Коди Гакпо.
С полным составом сборной Нидерландов на Евро-2020 вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.