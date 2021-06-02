Тренерский штаб Андрея Шевченко 1 июня определился с окончательным списком исполнителей, которые поедут на финальную часть Евро-2020. В окончательную заявку вошли 26 футболистов.

Из-за травм вне заявки оказались Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Жуниор Мораес и Владимир Шепелев.

А в последний день объявления Шевченко отправил смотреть Евро-2020 по телевизору еще шестерых игроков — Андрея Лунина, Богдана Леднева, Богдана Михайличенко, Александра Сироту, Артема Бондаренко и Виктора Корниенко — последний неделю назад заболел ангиной.

Каким же оказался выбор Шевченко?

Вратари

Прогнозируемо в заявке не нашлось места для второго вратаря мадридского Реала Андрея Лунина. В текущем сезоне 22-летний украинец сыграет только один матч за сливочных в Кубке Испании. Его дебют выдался комом — Реал сенсационно вылетел от клуба из Сегунды В Алькояно, а сам Лунин особо не впечатлил игрой и запомнился неумением играть кулаками.

Фактически из-за отсутствия игровой практики Лунина в заявку попал Анатолий Трубин. Есть надежда, что для Андрея с приходом в клуб итальянского специалиста Карло Анчелотти что-то изменится в будущем сезоне.

Выбор Андрея Пятова — тоже очевиден. Это опытный ветеран украинского футбола с огромным багажом. А вот в рамке ворот, скорее всего, будет стоять Георгий Бущан, а Трубин будет дублером. Хотя, тренерский штаб, видимо, с основным вратарем определится по итогам двух ближайших контрольных матчей против Северной Ирландии и Кипра.

Защитники

В защите у Шевченко фактически по два исполнителя на каждую из позиций. Неожиданностью стало непопадание в заявку Богдана Михайличенко, но очевидно это произошло из-за перебора левых защитников. Главный на этой позиции является Виталий Миколенко, а вслед идет Эдуард Соболь.

Правый фланг обороны наиболее неустойчивый — здесь закрывать позицию будут Александр Караваев и Александр Тимчик.

В центре защиты у тренерского штаба сине-желтых есть хорошие наигранные связи из Шахтера — Николай Матвиенко и Сергей Кривцов и из Динамо — Илья Забарный и Денис Попов. Место в основе, вероятно, здесь точно достанется Матвиенко, а вот составит ли ему пару центрбеков Кривцов — вопрос. В последнее время Сергей не выделяется хорошей надежностью в обороне.

Полузащитники

Линию полузащиты украинской сборной можно назвать наиболее мощной — она ​​представлена ​​Русланом Малиновским и Александром Зинченко. Именно лучшего ассистента Серии А сезона-2020/21 и финалиста Лиги чемпионов чаще всего вспоминают соперники, когда речь заходит о сине-желтых.

Наиболее неожиданным является попадание в заявку Георгия Судакова, который только в матче с Бахрейном дебютировал за национальную команду и сыграл 44 минуты.

Скорее всего, это решение — аванс для 18-летнего дебютанта. Ведь если бы травмы не тронули того же Коваленко, то именно он бы отправился на Евро-2020.

Нападавшие

В нападении — без сюрпризов. Несмотря на небольшое повреждение, которое форвард бельгийского Гента Роман Яремчук получил в матче Лиги Жупиле, он снова в форме.

Вместе с ним прогнозируемо поедут Артем Беседин и Артем Довбик. Впрочем, если бы не травмировался Жуниор Мораес, то кому-то из этого дуэта не повезло.

У тренерского штаба остается два контрольных матча, чтобы провести генеральные репетиции и подтянуть реализацию. Но главное — это пытаться избежать травм.

Интересные факты о составе:

Самый молодой игрок : Илья Забарный и Георгий Судаков — обоим на момент старта Евро-2020 будет 18 лет и 282 дня;

: Илья Забарный и Георгий Судаков — обоим на момент старта Евро-2020 будет 18 лет и 282 дня; Самый возрастной игрок : Андрей Пятов — на момент старта Евро-2020 будет 36 лет и 347 дней;

: Андрей Пятов — на момент старта Евро-2020 будет 36 лет и 347 дней; Больше всего матчей : Андрей Пятов (96);

: Андрей Пятов (96); Меньше матчей : Денис Попов, Георгий Судаков (по одному);

: Денис Попов, Георгий Судаков (по одному); Больше всего голов : Андрей Ярмоленко (38);

: Андрей Ярмоленко (38); Наибольшее представительство: Динамо Киев (10 игроков).

Состав сборной Нидерландов

Первый соперник Украины на Евро-2020 Нидерланды финальный список исполнителей объявили еще 26 мая.

Наставник оранжевых Франк де Бур внес в заявку двух дебютантов — 19-летнего защитника Аякса Юрриена Тимбера и 22-летнего форварда ПСВ Коди Гакпо.

С полным составом сборной Нидерландов на Евро-2020 вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.