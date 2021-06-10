УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить лозунг Героям слава! на форме

В Украинской ассоциации футбола ведут переговоры с Европейским футбольным союзом, который запретил использовать на экипировке футбольной сборной лозунг Героям слава!

В УАФ пытаются оставить этот лозунг на ячейке внутренней части джерси.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать часть лозунга с экипировки. В организации провели очередной анализ футбольной формы после запроса со стороны Российского футбольного союза.

В то же время, в УЕФА оставили нанесенную на футболку карту Украины с оккупированным Крымом и лозунг Слава Украине. В организации признали его неполитическим.

Однако лозунг Героям слава в сочетании с первым рассматривают как несущий в себе “явный политический смысл”.

После волны критики в отношении новой формы сборной Украины от Российской Федерации президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ одобрила экипировку с УЕФА задолго до презентации.