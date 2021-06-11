Сборная Украины в воскресенье, 13 июня, проведет первый матч группового этапа в квартете С на Евро-2020, в котором подопечные Андрея Шевченко на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме сыграют против сборной Нидерландов.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Франка де Бура. На победу сборной Нидерландов принимают ставки с коэффициентом 1.68. Успех сине-желтых оценивается в 6.10. Ничейный результат встречи — 3.70.

На то, что оранжевые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.53, а на подопечных Андрея Шевченко — 3.15. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 9.0.

Это будет третья встреча команд в истории и первая на официальном уровне. Ранее сборные встречались дважды в товарищеских матчах. Первая игра завершилась разгромной победой нидерландцев со счетом 3:0, а в последнем матче, который прошел в 2010 году команды расписали боевую ничью 1:1.

Факты ICTV также предлагают ознакомиться с подробным расписанием матчей группового этапа Евро-2020 и составами всех групп.

Фото: Getty Images, УАФ